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19 щедрых песелей, которые просто не смогли оставить своих людей без подарка

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Собаки дарят нам море любви и привязанности, но иногда им кажется, что даже этого недостаточно. Тогда они задействуют все свои охотничьи инстинкты и приносят нам чудесные подарки в надежде на то, что это придется нам по душе. Итак, если однажды ваша собака принесет вам игрушку, огурец или даже приведет другую собаку, помните, что она изо всех сил старалась найти что-то особенное. Примите подарок с благодарностью, улыбнитесь и почешите своему питомцу животик. Он это заслужил.

AdMe.ru собрал 19 любопытных, а иногда и откровенно странных подарков, которые собаки подарили своим людям. Вы тоже можете пополнить нашу коллекцию фотографиями презентов от ваших четвероногих друзей.

1. «Моя подруга — молодая мама. Сегодня ее собака принесла ей это»

© cheml0vin / Reddit

2. «Собака моей девушки поняла, что той нездоровится, поэтому принесла ей игрушку»

© Binatko / Reddit

3. «Это подушка Зоуи. Если вы ей нравитесь, она приносит вам подушку. Трогать ее нельзя, но зато можно посмотреть»

© ZombieScorpion / Reddit

4. «Моя собака приносит мне случайные вещи из коробки с инструментами, надеясь, что мне что-то понадобится. Иногда угадывает»

© newaccount21 / Reddit

5. «Пес моего друга нашел во дворе котенка, принес его в дом и с тех пор заботится о нем»

© ChipAyten / Reddit

6. «Моя собака Аспен всегда берет продукты из кладовой и приносит нам вот с таким выражением»

© Edibletapes / Reddit

7. «Сегодня мой пес принес мне немного грязи»

© LandPirateSarah / Reddit

8. «Он притащил мне... помидор?!»

© tokyobandit / Reddit

9. «Моя девочка принесла мне карандаш, пока я рисовала. И выглядела при этом такой милашкой»

© xGoldenTigerLilyx / Reddit

10. «Марли притащил мне грязную вонючую игрушку»

© idontknow74 / Reddit

11. «Моя собака принесла домой лук...»

© HunterGEM / Reddit

12. «Она принесла мне маршмеллоу»

© iFargle / Reddit

13. «Последний день на работе. Думаю, офисный пес хочет, чтобы я остался, раз он принес мне все свои игрушки»

© rdsyes / Reddit

14. «Нашел этого старичка бродящим по улице и вернул его домой. Он отдал мне свою утку в знак благодарности»

© SergieKravinoff / Reddit

15. «Моя собака привела домой друга. Выяснилось, что это золотистый ретривер моих соседей, который пропал 2 недели назад»

© Unknown / Reddit

16. «Взяла свою девочку искупаться, а она нашла палку. После того как она протащила эту палку полкилометра, мы взяли ее с собой домой. Собака счастлива»

© I_lick_llamas / Reddit

17. «Это уже третий огурец, который моя собака приносит домой. У нас нет сада. По крайней мере, мы так думаем»

© Unknown / Reddit

18. «Мой День всех влюбленных обломился. Этот хороший мальчик принес свою косточку и положил мне на колени. Лучше всяких цветов!»

© alwayscringing / Reddit

19. «Он принес мне 4 игрушки и лежанку, чтобы привлечь мое внимание»

© OsStrohsNattyBohsHon / Reddit

Дарили ли вам что-нибудь ваши питомцы? Что это было?

Фото на превью cheml0vin / Reddit
673159
3k