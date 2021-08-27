19 пушистых негодников, которые в перерывах между едой и сном нарушают законы физики
Все мы знаем, что домашние животные могут быть непоседливы, особенно кошки. Чаще всего они активно себя ведут и хулиганят просто от скуки. Иногда мы застаем своего любимца в такой живописной позе, что рука невольно тянется к фотоаппарату. И порой создается впечатление, что некоторые пушистики умудряются даже обмануть законы физики.
У нас в редакции AdMe.ru перехватывает дыхание и округляются глаза всякий раз, когда мы видим очередную мохнатую моську, застывшую в странной позе. А в конце статьи вы убедитесь в том, что порой сложно определить положение кота в пространстве.
«Лилли проверяет законы физики»
«Когда моя кошка видит ящерицу, правила гравитации не работают»
Она находилась в таком положении несколько минут
С таким наблюдателем и мастером балансировки можно спать спокойно
Главное, чтобы было удобно
Подвесная конструкция кота
«Удачно пойманный момент: моя кошка словно ныряет»
В этом доме больше нет гравитации
Она занимается горизонтальной ходьбой
Невозможно объяснить коту законы физики, если он в них не верит
Хозяин предложил где-нибудь «зависнуть»
«Разместил фото своей собаки, но, похоже, никто не понял серьезности нашей ситуации»
«Иногда моя кошка забывает, что существует притяжение»
Игра втроем: 2 щенка и гравитация. Пока что собаки побеждают
«Моя собака не может понять закон гравитации»
«Поделюсь сумасшедшей позой для сна. Как она так лежала и не падала, я понятия не имею!»
«Только купили новый дом. Вот где я все время его нахожу»
Он учуял полнолуние
Великолепный баланс
Бонус: на самом деле все не так, как кажется на первый взгляд
Доводилось ли вам наблюдать, как домашний любимец нарушает законы гравитации? Возможно, вам даже удалось запечатлеть его выкрутасы?
Фото на превью Shru8K1ng / Reddit
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