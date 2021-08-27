19 пушистых негодников, которые в перерывах между едой и сном нарушают законы физики

Все мы знаем, что домашние животные могут быть непоседливы, особенно кошки. Чаще всего они активно себя ведут и хулиганят просто от скуки. Иногда мы застаем своего любимца в такой живописной позе, что рука невольно тянется к фотоаппарату. И порой создается впечатление, что некоторые пушистики умудряются даже обмануть законы физики.

У нас в редакции AdMe.ru перехватывает дыхание и округляются глаза всякий раз, когда мы видим очередную мохнатую моську, застывшую в странной позе. А в конце статьи вы убедитесь в том, что порой сложно определить положение кота в пространстве.

«Лилли проверяет законы физики»

«Когда моя кошка видит ящерицу, правила гравитации не работают»

Она находилась в таком положении несколько минут

С таким наблюдателем и мастером балансировки можно спать спокойно

Главное, чтобы было удобно

Подвесная конструкция кота

«Удачно пойманный момент: моя кошка словно ныряет»

В этом доме больше нет гравитации

Она занимается горизонтальной ходьбой

Невозможно объяснить коту законы физики, если он в них не верит

Хозяин предложил где-нибудь «зависнуть»

«Разместил фото своей собаки, но, похоже, никто не понял серьезности нашей ситуации»

«Иногда моя кошка забывает, что существует притяжение»

Игра втроем: 2 щенка и гравитация. Пока что собаки побеждают

«Моя собака не может понять закон гравитации»

«Поделюсь сумасшедшей позой для сна. Как она так лежала и не падала, я понятия не имею!»

«Только купили новый дом. Вот где я все время его нахожу»

Он учуял полнолуние

Великолепный баланс

Бонус: на самом деле все не так, как кажется на первый взгляд