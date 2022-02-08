19 пушистых гулен, которым на улице как медом намазано. А хозяева после их прогулок со смеху падают

Многие владельцы животных поддерживают завидную физическую форму благодаря своим питомцам. Ведь именно пушистые непоседы регулярно вытаскивают своих людей на улицу и заставляют их дышать свежим воздухом, играть в догонялки и делать упражнения вроде распутывания поводка после прогулки. Исключением, пожалуй, становятся лишь некоторые коты, которые предпочитают гулять сами по себе.

Мы в AdMe.ru от души посмеялись при просмотре фотографий пушистых любителей прогулок и заодно пожалели хозяев из историй в бонусе к этой статье.

«Гулять?!»

«Наша кошка обожает прогулки. Она росла вместе со щенком, поэтому делает все как собака»

Превращение в снеговика

«Коты тоже снег домой приносят. Наш вообще считает, что дома надо только есть»

Этот щенок любит носиться как угорелый

«Мой котенок решил, что он рысь»

Грязная собака — счастливая собака

«Мой Гоша однажды притащил снежок на пузе»

«Знакомьтесь, кот Арес. Это наш первый визит в село к моим родителям. Гуляем по огороду»

«Наша собака только что от души искупалась в болоте»

«Сегодня жена гуляла по парку с нашей таксой. Ну и, собственно, вот. У кота, кажется, настройки сбились, когда к нему пес на дерево пришел»

«Когда хочешь гулять, но у тебя лапки, нет шерсти и вообще злобные хозяева не пускают»

«Не пускаем его даже на задний двор. Ибо недавно ухитрился удрать. 3 часа его искали. В итоге кота нашла соседка и принесла нам. Лысая морда выражала одно: „Ни о чем не жалею. Ни о чем!“ Теперь он явно считает себя мегабруталом. И рвется из дома».

«Встретила сегодня на улице такую прелесть. Ласковый, мягкий и урчащий»

«Кажется, кто-то гулял всю ночь. Он спал на скамейке в парке так крепко, что даже не отреагировал на мои почесывания»

«Когда мы с собакой идем на прогулку, мой кот постоянно увязывается следом»

Пожалуй, любой пес на прогулке наматывал поводок на дерево или столбик

«Наконец-то у нас выпал снег. Но его, кажется, пока недостаточно для того, чтобы собаки оставались чистыми после прогулки»

Нагулялась и уснула возле обогревателя

«Вышли на прогулку вместе с собакой и кошкой. За нами увязался еще один кот — точь-в-точь как мой»

Бонус со случаями из серии «А мой кот в это время был дома»

Лето, жара. Просыпаюсь — балкон открыт, кота нет. Высовываюсь, смотрю — у крыльца сидит белый кот. Я ему: «Кис-кис». А он раз — и под крыльцо. Я чуть ли не в трусах бегу вниз, хватаю его, тащу домой, ногой пытаюсь набрать номер ветеринарки. И тут в голову приходит, что надо повнимательнее посмотреть на животное. Остановился около подъезда, гляжу и понимаю: кот чужой. Мой все это время спал дома под диваном. © 6kotov / Pikabu

Я чуть ли не в трусах бегу вниз, хватаю его, тащу домой, ногой пытаюсь набрать номер ветеринарки. И тут в голову приходит, что надо повнимательнее посмотреть на животное. Остановился около подъезда, гляжу и понимаю: кот чужой. Мой все это время спал дома под диваном. © 6kotov / Pikabu У нас во дворе постоянно гуляет черная кошка, один в один как моя. Только у нее глаза голубые, а у моей — карие. Летом моя кошка постоянно спрыгивала с лоджии на крышу пристройки соседа снизу (живу на 2-м этаже). Как-то возвращаюсь с работы и вижу, что черная кошка по парковке бродит. Я ее зову, а она от меня под машины. Часа 2 ползал на пузе, пытаясь спасти это неблагодарное существо , и тут звонок от жены. Я ей обрисовал ситуацию, а она сказала, чтобы я шел домой, так как наша красавица спит рядом с ней на кровати. © eswish / Pikabu

, и тут звонок от жены. Я ей обрисовал ситуацию, а она сказала, чтобы я шел домой, так как наша красавица спит рядом с ней на кровати. © eswish / Pikabu Помню, как я за «своей» кошкой бегал по двору, в то время как настоящий хозяин наблюдал за этим действием со своего балкона на 1-м этаже. Когда ему наскучило, он такой: «Зачем ты за моей кошкой гоняешься? Маська, Маська!» После чего Маська полезла к себе на балкон, а я в смешанных чувствах пошел домой проверять присутствие своего зверька. © metalmonster / Pikabu