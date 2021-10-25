19 примеров того, как может круто поменяться жизнь, если рискнуть завести больше одного питомца

Когда мы заводим любимца, наша жизнь по-своему преображается. Пушистые друзья дарят нам массу новых эмоций и треволнений. А если в доме появляется больше животных, то каждый день может стать тем еще приключением. Питомцы будут творить совместные шалости, петь песни, носиться как оголтелые, но и радости у владельца тоже будет вдвое больше.

Мы в AdMe.ru выражаем почтение тем, кто решился завести несколько любимцев, и уверены, что такие люди уж точно никогда не скучают.

«Пошла взять последние несколько пакетов из машины и, вернувшись, застала их за преступлением»

Они всегда что-то замышляют

Затишье перед бурей

«Позволь нам спеть песню нашего народа»

На самом деле они любят друг друга

Такие разные, но друзья

«Моя кошка, когда она поняла, что больше не единственная кошка в семье»

«Собираюсь взять себе новую собаку. Но вот коты, кажется, против моего решения»

«Кажется, я чему-то помешал»

Просто кто-то плохо закрыл сушилку

«Наша собака любит облизывать голову коту, а он просто хочет, чтобы его оставили в покое»

«Он был непослушным, поэтому мы успокоили его для тебя»

Не дайте им ввести себя в заблуждение, у них уже 2 года война

«Моя бабушка прислала мне эту фотографию своих кошек»

Вообще-то секунду назад они спокойно лежали вместе

Кошка заняла собачью кровать, поэтому собака вынуждена спать на полу

«Вылезай из конуры и поиграй со мной!»

Ведется охота за ногами

«Сумка жены пала жертвой цепких лап. Проблема серьезная, и, кроме новой сумки, нужно раскаяние»