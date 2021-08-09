19 питомцев, с которыми не стоит даже пытаться играть в прятки — все равно проиграете
Животных, которые не в состоянии постоять за себя в схватке с хищниками, природа наделила поразительным умением маскироваться и сливаться с окружающей средой. Хотя домашним питомцам такие навыки ни к чему — ведь рядом с заботливыми людьми их безопасности ничего не угрожает, — они все же любят поиграть с хозяевами в прятки, иногда не на шутку заставляя их поволноваться.
Мы в AdMe.ru очарованы братьями нашими меньшими, которые в совершенстве освоили искусство маскировки и способны часами оставаться незамеченными, как настоящие ниндзя или агенты в засаде.
1. «Не могла найти кота, обыскалась уже. И тут я поднимаю глаза... Вы только взгляните на эту мордаху!»
2. Игра называется «Вычисли самозванца»
3. «Это мой пес Леон притворяется шахматной фигурой»
4. «Жена уснула, а я не могу найти кота уже 15 минут»
5. «Шел 5-й час, меня все еще не рассекретили»
6. «Проснулась и минуту не могла найти свою собаку»
7. «Пацаны, только не выдавайте меня!»
8. «Привез сегодня свою кошку к ветеринару»
9. «Да, ради этого мы и купили такую лежанку»
10. На этом фото 2 кота
11. «На моей раковине притаилась маленькая ящерка»
12. Сколько авокадо вы здесь видите?
13. «Тут они меня точно никогда не найдут!»
14. А на этом снимке спряталась собака
15. «Сегодня утром я не могла найти одного из своих котов и перепугалась до чертиков, а потом посмотрела наверх»
16. «Отправился вздремнуть и обнаружил, что моя кровать мурлычет»
17. «Я целый час искала свою собаку по всему дому и нигде не могла ее найти»
18. «Просто мой кот ждет, когда кто-нибудь на него наступит»
19. «Не могла найти свою кошку. Искала и под кроватью, и под диваном, и под столом — везде, где она в теории могла спрятаться. А она все это время была здесь»
А вы часто не можете найти дома своего питомца? Какими другими талантами ваши любимцы обладают?
Фото на превью Wrocd / Pikabu
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