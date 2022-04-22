19 спящих питомцев, на которых посмотришь — и так и тянет прикорнуть
Все знают, что без кота и жизнь не та. Да и в принципе без любых животных. А уж когда наши домашние любимцы решают в очередной раз прикорнуть, то тут и не знаешь, что делать: то ли за камеру хвататься, то ли восклицать: «Да чтобы я так жил!»
Мы в AdMe.ru без ума от братьев наших меньших. И поэтому просто зависли, разглядывая фото питомцев, которые спят так сладко, что аж завидно.
Кажется, этот хомячок во сне умудрился растаять
«Если вам нужно что-то, от чего день вдруг станет лучше, то вот вам фотография моего спящего песеля»
- Ты ведь только что достал его из коробки и еще не собрал, да? © Didiams / Reddit
Поднимите лапу, кто тут на полном расслабоне
Во сне у нас 2 обличия
Именно так выглядят невыносимые рабочие условия
«Так я ее обнаружила утром. Видимо, ночные „тыгыдыки“ утомили»
Нет, ну серьезно — как можно сохранять рабочий настрой, когда тут такое?
Они все еще спят вместе
- Божечки, я готова смотреть на это просто весь день без перерыва. © ThaneOfCawdorrr / Reddit
Нет подушки милее, чем попа друга
«Мои котята спят вот в такой поистине прелестной позе»
Миллионное доказательство того, что котики — это жидкость
«После 20 лет уговоров мама наконец-то решилась завести собаку. И вот так она спала у нас в первый раз»
- Второй раз точно уже в кровати будет. © ThirdCircleofHel1 / Reddit
Вам тоже захотелось пожамкать это пузико, да?
«Мои попугайчики спят в форме сердца»
- Ха, если бы я так уснул, у меня бы потом болело примерно все. © horatiobloomfeld / Reddit
Мы уверены, что котиков много не бывает
И вот на происходящем на экране уже трудно сосредоточиться
«Просто ее любимое место для сна»
- Какая же замечательная кошка, а. Моя бы просто смела все эти милые стеклянные фигурки. © rrkrabernathy / Reddit
«Гая держит меня за руку, пока дрыхнет на коленях»
- Так, стоп. Люди что, работают дома в брюках? © Spicy_Poo / Reddit
«Мой мальчик все еще спит с одеялом во рту»
А какие любимые позы для сна у ваших питомцев?
Фото на превью PeRnAPaW / Reddit
Поделиться этой статьёй