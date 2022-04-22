19 спящих питомцев, на которых посмотришь — и так и тянет прикорнуть

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Все знают, что без кота и жизнь не та. Да и в принципе без любых животных. А уж когда наши домашние любимцы решают в очередной раз прикорнуть, то тут и не знаешь, что делать: то ли за камеру хвататься, то ли восклицать: «Да чтобы я так жил!»

Мы в AdMe.ru без ума от братьев наших меньших. И поэтому просто зависли, разглядывая фото питомцев, которые спят так сладко, что аж завидно.

Кажется, этот хомячок во сне умудрился растаять

«Если вам нужно что-то, от чего день вдруг станет лучше, то вот вам фотография моего спящего песеля»

Ты ведь только что достал его из коробки и еще не собрал, да? © Didiams / Reddit

Поднимите лапу, кто тут на полном расслабоне

Во сне у нас 2 обличия

Именно так выглядят невыносимые рабочие условия

«Так я ее обнаружила утром. Видимо, ночные „тыгыдыки“ утомили»

Нет, ну серьезно — как можно сохранять рабочий настрой, когда тут такое?

Они все еще спят вместе

Божечки, я готова смотреть на это просто весь день без перерыва. © ThaneOfCawdorrr / Reddit

Нет подушки милее, чем попа друга

«Мои котята спят вот в такой поистине прелестной позе»

Миллионное доказательство того, что котики — это жидкость

«После 20 лет уговоров мама наконец-то решилась завести собаку. И вот так она спала у нас в первый раз»

Второй раз точно уже в кровати будет. © ThirdCircleofHel1 / Reddit

Вам тоже захотелось пожамкать это пузико, да?



«Мои попугайчики спят в форме сердца»

Ха, если бы я так уснул, у меня бы потом болело примерно все. © horatiobloomfeld / Reddit

Мы уверены, что котиков много не бывает

И вот на происходящем на экране уже трудно сосредоточиться

«Просто ее любимое место для сна»

Какая же замечательная кошка, а. Моя бы просто смела все эти милые стеклянные фигурки. © rrkrabernathy / Reddit

«Гая держит меня за руку, пока дрыхнет на коленях»

Так, стоп. Люди что, работают дома в брюках? © Spicy_Poo / Reddit

«Мой мальчик все еще спит с одеялом во рту»