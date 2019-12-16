19 питомцев, которые растопчут ваше сердечко

151 9 58 26k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У каждого есть свои способы справиться со стрессом: одни занимаются йогой и медитируют, другие пьют чай и смотрят сериалы, третьи отправляются на вечеринку. Но есть еще один метод привести нервы в порядок — завести домашнее животное. Ведь доказано, что общение с питомцами благотворно влияет на эмоциональное и физическое здоровье людей.

Мы в AdMe.ru уверены, что даже просмотр фотографий с милейшими котами и собаками может вернуть душевное равновесие. Поэтому отложите все дела и взгляните на этих чудесных зверей.

«Отвез эту малышку в парк, чтобы она поиграла с другими собаками. Но она слишком застенчивая, поэтому мы просто сидели на скамейке»

«Мой пес не умеет быть плохим мальчиком. Сегодня он стащил на кухне печеньки и принес показать их мне в ванную»

«Это Уиллоу. Он пришел к дому родителей около года назад и теперь живет у них в гараже. Вот что он делает каждый раз, когда хочет, чтобы кто-нибудь вышел поиграть с ним»

«Моему псу почти 18, и он спит с этой игрушкой уже 14 лет»

«Мы решили завести нашему Ватсону друга — сфинкса Феникса. Ватсон подумал: „Вот оно, чудо! Господь услышал мои молитвы и послал мне большой пельмень!“»

«Сегодня за нашим котом гналась белка. Он так испугался, что забрался на руки, и нам пришлось нести его целый час»

Вы только посмотрите на этого хорошего мальчика

«Мой пес требует погладить его, пока я пытаюсь выпить свой утренний кофе»

«Наш котенок любит обнимать себя за хвост»

«Мы 18 лет растили детей и теперь наконец завели себе пушистого друга»

«Блинчик понял, что мы едем к ветеринару»

«Это Гром, несколько дней назад я нашел его на улице. Тогда он не давал даже погладить себя, а теперь любит отдыхать на моем плече»

«Моя беременная кошка отдыхает в моих штанах, пока я сижу в туалете»

Не все собаки хорошие мальчики. Некоторые — хорошие девочки

Знакомьтесь, этого плюшевого медвежонка зовут Паддингтон

«Моей чихуахуа 12 лет, но многие принимают ее за щенка»

Осторожно: концентрация милоты зашкаливает

Этот хороший мальчик вырос с котами и считает себя одним из них

У животных тоже бывают лучшие друзья

А ваш домашний любимец помогает вам справляться со стрессом? Или вы еще не завели себе питомца?