19 питомцев, которые не дают своим хозяевам ни минуты покоя

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Каждый хозяин питомца знает, что от него можно ожидать чего угодно. Например, пакости в виде поеденных цветов или небольшой глупости типа запутывания в шторах. А можно столкнуться и с откровенно внезапным поворотом событий: кот удобно уселся в посудомойке, а коза прогрызла дверь собственного загона.

Мы в AdMe.ru знаем, что любимцы иногда способны вести себя более интригующе, чем участники развлекательного ток-шоу. И доказательствами этого поделились герои нашей подборки.

«Так вот куда деваются мои носки!»

«Фреджия спит только в таких забавных позах»

«Козы прогрызли дыру в двери своего загона. А потом Сникерс застряла в этой дыре»

«У меня в автомастерской есть котята. И этот — особенный. Он сделал это сам»

«Нудл увидел, как в лампу залетел жук, и следующие 20 минут продолжал стоять так, глядя прямо на лампочку»

«Вот это она сегодня сделала со своей кроватью, пока я был на работе»



«Я так и не понял, как можно считать это место комфортным»

«Вот мой едва остывший тыквенный чизкейк. Дурында моя кошка»

«Итак, нам удалось потерять собаку сына, сенбернара. Как можно не найти такого большого пса: мы просто не смотрели на крышу»

«Вот так мой кот смотрит телевизор»

«Я уверена, что мой кот вызывает демонов»

«Каждый раз, когда мы гуляем, она оборачивается через каждые несколько шагов, чтобы улыбнуться»

«Да, конечно, я заказал это для тебя, малыш!»

«Теперь моя мама узнала, почему у ее сумки появилась меховая подкладка»

«Интересно, о чем думает моя ящерица в данный момент»

«Он делает так каждый раз, когда я мою посуду»

«Выпустите его из переноски», — говорили они

«Она улеглась в эту позу и уставилась на меня. Это продолжалось целых 10 минут»

«Я потратила целый день на выпечку этого батона только для того, чтобы его украли»