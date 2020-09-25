19 песиков, которых сфотографировали во время приступа легкого безумия
Бывает, что наши питомцы ведут себя весьма странно. В такие минуты кажется, что они забыли, как быть обычными животными. Хорошо, если под рукой окажется фотоаппарат, который поможет запечатлеть момент сумасшествия.
Так и сделали хозяева из новой подборки от AdMe.ru. Только посмотрите, что вытворяют их любимцы.
1. «Все собаки так спят или моя сломанная?»
2. «Все. Все не так с моим псом»
3. Технически он сидит правильно
4. Кусь
5. Идеальное совпадение
6. «Вот так мой пес любит спать»
7. «После его пробежки по сорнякам потребовалась ванна и 2 часа расчесываний, чтобы от них избавиться»
8. «Это Бек. С этого ракурса лучше всего видны его грозные зубы»
9. Это куриные или лягушачьи лапки?
10. «Он оббежал вокруг дома 20 раз, а потом заснул вот так за 30 секунд»
11. «Собака моей подруги просидела так 30 минут. Она особенная»
12. «Боксеры не очень умные, но это какой-то новый уровень»
13. «Я держал на руках кота, и вот каким взглядом одарил меня мой пес»
14. «Это собака, которая зашла в мой паб»
15. Как это может быть удобно?
16. Посмотрите на его ноги
17. Когда переполняют эмоции
18. «Собака моего друга так и не простила мне того, что я занял ее место на диване. Прошло 2 года, а она до сих пор смотрит на меня вот так»
19. Что с тобой не так, пес?
Ваши домашние любимцы ведут себя странно? Если да, поделитесь историями и фотографиями в комментариях.