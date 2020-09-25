19 песиков, которых сфотографировали во время приступа легкого безумия

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Бывает, что наши питомцы ведут себя весьма странно. В такие минуты кажется, что они забыли, как быть обычными животными. Хорошо, если под рукой окажется фотоаппарат, который поможет запечатлеть момент сумасшествия.

Так и сделали хозяева из новой подборки от AdMe.ru. Только посмотрите, что вытворяют их любимцы.

1. «Все собаки так спят или моя сломанная?»

2. «Все. Все не так с моим псом»

3. Технически он сидит правильно

4. Кусь

5. Идеальное совпадение

6. «Вот так мой пес любит спать»

7. «После его пробежки по сорнякам потребовалась ванна и 2 часа расчесываний, чтобы от них избавиться»

8. «Это Бек. С этого ракурса лучше всего видны его грозные зубы»

9. Это куриные или лягушачьи лапки?

10. «Он оббежал вокруг дома 20 раз, а потом заснул вот так за 30 секунд»

11. «Собака моей подруги просидела так 30 минут. Она особенная»

12. «Боксеры не очень умные, но это какой-то новый уровень»

13. «Я держал на руках кота, и вот каким взглядом одарил меня мой пес»

14. «Это собака, которая зашла в мой паб»

15. Как это может быть удобно?

16. Посмотрите на его ноги

17. Когда переполняют эмоции

18. «Собака моего друга так и не простила мне того, что я занял ее место на диване. Прошло 2 года, а она до сих пор смотрит на меня вот так»

19. Что с тобой не так, пес?