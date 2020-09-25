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19 песиков, которых сфотографировали во время приступа легкого безумия

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Бывает, что наши питомцы ведут себя весьма странно. В такие минуты кажется, что они забыли, как быть обычными животными. Хорошо, если под рукой окажется фотоаппарат, который поможет запечатлеть момент сумасшествия.

Так и сделали хозяева из новой подборки от AdMe.ru. Только посмотрите, что вытворяют их любимцы.

1. «Все собаки так спят или моя сломанная?»

© noneofyournonsense / reddit

2. «Все. Все не так с моим псом»

© SoccerMomFromHell / reddit

3. Технически он сидит правильно

© tbox451 / reddit

4. Кусь

© not_maddie / reddit

5. Идеальное совпадение

© burkistan / reddit

6. «Вот так мой пес любит спать»

© YungBabooshka / reddit

7. «После его пробежки по сорнякам потребовалась ванна и 2 часа расчесываний, чтобы от них избавиться»

© Tacocat0927 / reddit

8. «Это Бек. С этого ракурса лучше всего видны его грозные зубы»

© areichart / reddit

9. Это куриные или лягушачьи лапки?

© SilkyJohnson666 / reddit

10. «Он оббежал вокруг дома 20 раз, а потом заснул вот так за 30 секунд»

© redfootedbooby25 / reddit

11. «Собака моей подруги просидела так 30 минут. Она особенная»

© fdub51 / reddit

12. «Боксеры не очень умные, но это какой-то новый уровень»

© felinebarbecue / reddit

13. «Я держал на руках кота, и вот каким взглядом одарил меня мой пес»

© anashayg / reddit

14. «Это собака, которая зашла в мой паб»

© SmackJak / reddit

15. Как это может быть удобно?

© BabyBellGrande / reddit

16. Посмотрите на его ноги

© PimentoCheeseFries / reddit

17. Когда переполняют эмоции

18. «Собака моего друга так и не простила мне того, что я занял ее место на диване. Прошло 2 года, а она до сих пор смотрит на меня вот так»

© becblue79 / reddit

19. Что с тобой не так, пес?

© windigooooooo / reddit

Ваши домашние любимцы ведут себя странно? Если да, поделитесь историями и фотографиями в комментариях.

433128
3k