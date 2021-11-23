19 котов, хозяева которых регулярно вздрагивают и говорят: «Сгинь, нечистая сила»

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Говорят, что коты по умолчанию обаятельны и фотогеничны. Вот только иногда у этих пушистиков сбиваются заводские настройки, и они умудряются скорчить такие морды, что хоть стой, хоть падай. В этот момент главное не растеряться и быстро схватиться за фотоаппарат.

Мы в AdMe.ru нежно любим своих питомцев. Но, как и многие хозяева, порой подпрыгиваем от неожиданности и вздыхаем: «Ты, конечно, у нас симпатяга. Но не сегодня».

«Мой кот Владимир нашел свое призвание. Он оборотень»

Если вам кажется, что непонятная кучка шерсти за вами наблюдает, то... вы совершенно правы

«Я поняла, на кого они похожи! Они словно плохие парни из фильма „Один дома“»

Да гори оно все синим пламенем!

Такой маленький, а уже опасный. По крайней мере шторы точно его боятся

«Иди сюда, моя добыча»

Все поняли, что место занято?

«Этот кот явно сильнее меня»

«Здравствуйте, меня зовут Пайпер, и я обожаю кошачью мяту»

«Добро пожаловать домой, хозяин»

Нежданчик в постели

«Неподдельная радость при виде чипсов. Или отвращение. Короче, мы запутались»

Животное перекосило? А вы сами попытайтесь через такую щель пролезть

«Вот что происходит, когда я перестаю его гладить»

Вы бы на всякий случай не останавливались. © The_Salty_nugget / Reddit

Кот в гневе воистину ужасен

Кажется, что тень кота сейчас сделает «кусь»

«Мы называем его инопланетянином»

«У моей мамы живет маленькое чудовище»

«Я с первого раза даже не поняла, что это такое»