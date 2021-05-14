19 котов, которые не захотели сидеть на шее у своих хозяев, поэтому нашли работу

На сайте Reddit есть группа, посвященная тому, что ее участники, коих насчитывается почти 500 тысяч человек, делятся фотографиями котов, у которых есть работа. На шуточных снимках животные делают прически своим хозяевам, пишут код, водят грузовики и учат физическим упражнениям.

Нас в AdMe.ru повеселили эти кадры, и мы не смогли не показать их вам. Кстати, дочитайте статью до конца, ведь в бонусе вас ждет история котика, который на самом деле выполнил важную работу.

1. Кот подрабатывает фоном для фото

2. «Мой новый парикмахер»

3. «Сегодня меня вызвали в отдел кадров, директор не выглядит счастливым»

4. Маленький ветеринар

5. Главный супервайзер

6. Бариста

7. «Мой руководитель очень отзывчивый и классный»

8. «Кот работает изо всех сил, чтобы меня прокормить»

9. Это Баттерс, он водит грузовик уже 4 года

10. «Сегодня моя сестра плохо себя чувствует. Как хорошо, что есть кому заменить ее на работе»

11. Учитель проверяет домашнее задание

12. «Мой таксист остановился, чтобы посмотреть на птиц. 5 звезд»

13. «Кот, которого нашел мой парень, теперь работает в цветочном магазине с моей мамой»

14. «Мой новый инструктор по фитнесу очень милый»

15. Команда котят упорно трудится

16. «Лова работает со мной»

17. Почтальон Дэн

18. «Мастер-класс от моего инструктора по йоге»

19. Продавец арбузов

Бонус: эта кошка только что сдала кровь, чтобы спасти котенка, потому что так поступают настоящие герои... Ну и конечно, она получила за это кусочек лосося