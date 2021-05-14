19 котов, которые не захотели сидеть на шее у своих хозяев, поэтому нашли работу
На сайте Reddit есть группа, посвященная тому, что ее участники, коих насчитывается почти 500 тысяч человек, делятся фотографиями котов, у которых есть работа. На шуточных снимках животные делают прически своим хозяевам, пишут код, водят грузовики и учат физическим упражнениям.
Нас в AdMe.ru повеселили эти кадры, и мы не смогли не показать их вам. Кстати, дочитайте статью до конца, ведь в бонусе вас ждет история котика, который на самом деле выполнил важную работу.
1. Кот подрабатывает фоном для фото
2. «Мой новый парикмахер»
3. «Сегодня меня вызвали в отдел кадров, директор не выглядит счастливым»
4. Маленький ветеринар
5. Главный супервайзер
6. Бариста
7. «Мой руководитель очень отзывчивый и классный»
8. «Кот работает изо всех сил, чтобы меня прокормить»
9. Это Баттерс, он водит грузовик уже 4 года
10. «Сегодня моя сестра плохо себя чувствует. Как хорошо, что есть кому заменить ее на работе»
11. Учитель проверяет домашнее задание
12. «Мой таксист остановился, чтобы посмотреть на птиц. 5 звезд»
13. «Кот, которого нашел мой парень, теперь работает в цветочном магазине с моей мамой»
14. «Мой новый инструктор по фитнесу очень милый»
15. Команда котят упорно трудится
16. «Лова работает со мной»
17. Почтальон Дэн
18. «Мастер-класс от моего инструктора по йоге»
19. Продавец арбузов
Бонус: эта кошка только что сдала кровь, чтобы спасти котенка, потому что так поступают настоящие герои... Ну и конечно, она получила за это кусочек лосося
В каком деле преуспели ваши котики?
Фото на превью นายไข่มุก ครับ / Facebook
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