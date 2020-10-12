19 котиков, которые украшают этот мир, куда бы ни пристроили свою наглую пушистую попу
Где бы ни сел, лег или уснул котик, там сразу становится теплее и уютнее. За это можно простить нашим любимцам и ночные тыгыдыки, и коварный кусь из-за угла, и наши неожиданные утренние пробуждения от кошачьих воплей, потому что их величество, видите ли, проголодалось. Ну что тут поделаешь: любим ведь их, засранцев.
Мы в AdMe.ru мечтаем, чтобы котики наконец захватили мир. Взгляните на эти фото: кажется, коварные пушистики уже начали это делать, и попробуй им возрази.
1. «Здрасьте!»
2. «Учим котенка сидеть на плече. Но он пока не понял, что делать»
3. О боже, а кошки точно должны делать вот так?
4. «О, смотрите, там внизу прислуживающий нам человек!»
5. Когда отошел на 0,00001 секунды
6. «Мы купили новую лежанку для собаки. А потом случилось это»
7. «Пожалуй, тут мне будет удобно»
8. «На вышивку, которая сейчас находится у него под попой, я потратила 7 месяцев труда»
9. «Каждый раз, когда я принимаю душ»
10. «Мы хотели устроить романтический ужин в саду, но...»
11. «Зачем смотреть телевизор, когда можно любоваться на меня?»
12. «Встретил этого парня в магазине мороженого. Самый милый король в мире»
13. Прекрасное место для игры в прятки
14. Не подскажете, что это за сорт лука?
15. «Вот здесь мне, пожалуй, будет удобно»
16. Когда немного устал помогать хозяевам с уходом за комнатными растениями
17. «Такси вызывали?»
18. «Это Хиггинс и Бенсон, два брата из Стокгольма. Так они любят наблюдать, как я мою посуду»
19. «Сфотографировала кота, который смотрел в окно, и случайно превратила его в божество»
А у вас есть фото ваших любимых пушистых наглецов? Показывайте скорее!