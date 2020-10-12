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19 котиков, которые украшают этот мир, куда бы ни пристроили свою наглую пушистую попу

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Где бы ни сел, лег или уснул котик, там сразу становится теплее и уютнее. За это можно простить нашим любимцам и ночные тыгыдыки, и коварный кусь из-за угла, и наши неожиданные утренние пробуждения от кошачьих воплей, потому что их величество, видите ли, проголодалось. Ну что тут поделаешь: любим ведь их, засранцев.

Мы в AdMe.ru мечтаем, чтобы котики наконец захватили мир. Взгляните на эти фото: кажется, коварные пушистики уже начали это делать, и попробуй им возрази.

1. «Здрасьте!»

© babaioff / Twitter

2. «Учим котенка сидеть на плече. Но он пока не понял, что делать»

© Enlightened_Ape68 / Reddit

3. О боже, а кошки точно должны делать вот так?

© 9999monkeys / Reddit

4. «О, смотрите, там внизу прислуживающий нам человек!»

© 9999monkeys / Reddit

5. Когда отошел на 0,00001 секунды

© Z***zh001 / Pikabu

6. «Мы купили новую лежанку для собаки. А потом случилось это»

© JGP_Miguel / Reddit

7. «Пожалуй, тут мне будет удобно»

© ValentinBoss / Reddit

8. «На вышивку, которая сейчас находится у него под попой, я потратила 7 месяцев труда»

© wannabepancakebun / Reddit

9. «Каждый раз, когда я принимаю душ»

© I_stay_sideways / Reddit

10. «Мы хотели устроить романтический ужин в саду, но...»

© Sam_Blogs / Reddit

11. «Зачем смотреть телевизор, когда можно любоваться на меня?»

© tastelikeryebread / Reddit

12. «Встретил этого парня в магазине мороженого. Самый милый король в мире»

© evenstar286 / Reddit

13. Прекрасное место для игры в прятки

© Luciphyr729 / Reddit

14. Не подскажете, что это за сорт лука?

© SlothDragone / Reddit

15. «Вот здесь мне, пожалуй, будет удобно»

© Pippin_Cat81519 / Reddit

16. Когда немного устал помогать хозяевам с уходом за комнатными растениями

© megamugswife / Reddit

17. «Такси вызывали?»

© hollykatz / Reddit

18. «Это Хиггинс и Бенсон, два брата из Стокгольма. Так они любят наблюдать, как я мою посуду»

© kattvakt / Reddit

19. «Сфотографировала кота, который смотрел в окно, и случайно превратила его в божество»

© cloudcat28 / Twitter

А у вас есть фото ваших любимых пушистых наглецов? Показывайте скорее!

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