19 котиков, которые украшают этот мир, куда бы ни пристроили свою наглую пушистую попу

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Где бы ни сел, лег или уснул котик, там сразу становится теплее и уютнее. За это можно простить нашим любимцам и ночные тыгыдыки, и коварный кусь из-за угла, и наши неожиданные утренние пробуждения от кошачьих воплей, потому что их величество, видите ли, проголодалось. Ну что тут поделаешь: любим ведь их, засранцев.

Мы в AdMe.ru мечтаем, чтобы котики наконец захватили мир. Взгляните на эти фото: кажется, коварные пушистики уже начали это делать, и попробуй им возрази.

1. «Здрасьте!»

2. «Учим котенка сидеть на плече. Но он пока не понял, что делать»

3. О боже, а кошки точно должны делать вот так?

4. «О, смотрите, там внизу прислуживающий нам человек!»

5. Когда отошел на 0,00001 секунды

6. «Мы купили новую лежанку для собаки. А потом случилось это»

7. «Пожалуй, тут мне будет удобно»

8. «На вышивку, которая сейчас находится у него под попой, я потратила 7 месяцев труда»

9. «Каждый раз, когда я принимаю душ»

10. «Мы хотели устроить романтический ужин в саду, но...»

11. «Зачем смотреть телевизор, когда можно любоваться на меня?»

12. «Встретил этого парня в магазине мороженого. Самый милый король в мире»

13. Прекрасное место для игры в прятки

14. Не подскажете, что это за сорт лука?

15. «Вот здесь мне, пожалуй, будет удобно»

16. Когда немного устал помогать хозяевам с уходом за комнатными растениями

17. «Такси вызывали?»

18. «Это Хиггинс и Бенсон, два брата из Стокгольма. Так они любят наблюдать, как я мою посуду»

19. «Сфотографировала кота, который смотрел в окно, и случайно превратила его в божество»