19 кошек и собак, у которых напрочь слетели все системные настройки

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Мы привыкли к тому, что кошки не любят воду, а собаки гуляют только на поводке. Но эта подборка докажет: иногда псы совершают чудеса эквилибристики не хуже котов, а выходки, на которые они идут, и вовсе переворачивают все с ног на голову.

AdMe.ru убежден, что пушистые прохвосты из этой статьи сумеют впечатлить вас не меньше, чем своих хозяев.

«Предлагаю вам полюбоваться моей наплечной собакой»

«Мой щенок бордер-колли любит запрыгивать и садиться на случайные предметы»

«Собака моего начальника спит так уже 15 минут»

«У моего пса есть 2 совершенно разные стороны»

«Мама прислала мне фотографию нашей кошки, спящей вот в такой умопомрачительной позе»

«Вот как сидит мой пес»

«Шпиц Фокси больше похожа на кошку, чем на собаку. Она не любит поводки, поэтому ее носят в сумочке. Фокси обожает смотреть на мир через глазок»

Ничто так не утомляет, как лежать весь день. Не верите — спросите котиков

«Затекшие лапки, боль в пояснице? Нет, не слышал»

«Вот как моя собака привыкла сидеть на диване»

«Подобрали его вчера вечером. Вот он сегодня»

При «сборке» этого котенка явно возникли сложности

«Кошачьи деревья не для собак!»

«Мой котенок спит очень странно»

«Он сам не знает, зачем это сделал»

У этого кота весь дом вверх дном

Со сборкой собак тоже иногда бывают проблемы

«Наверное, его нужно было назвать Голенастиком»

«Я случайно оставил его на солнце слишком надолго, и он растаял»