19 хозяев, которые периодически восклицают: «Да вот же твоя еда, мохнатая вредина!»

Рыбу не ест, зато с воодушевлением лопает огурцы и зефирки. Отказывается от назначенного ветеринаром корма, но умильно поглядывает на хозяйскую тарелку с борщом. Кажется, эти проблемы не понаслышке знакомы практически всем владельцам усатых-полосатых.

У многих сотрудников AdMe.ru тоже есть коты, и несложно догадаться, что мы сами часто задумываемся на тему «чем бы накормить несчастное животное с хитрющими глазами».

«Дома закончился кошачий корм. Вот как меня встречали после возвращения из магазина»

Суперголодные кошки

«Этот котик „постучался“ в окно. Дома он слопал 2 миски кошачьего корма, напился воды и цапнул меня за нос. А сегодня он привел ко мне 2 своих друзей»

Как впихнуть в кота полезную еду

Моему коту прописали специальный корм. А он не стал такое есть. 3 дня держал оборону, и я сдалась. Голодный же. Пошла покупать его любимый корм, и в магазине рассказала продавщице о своей неудаче. Она мне и говорит: «А ты возьми маленький пакетик с его любимыми вкусняшками. Пошурши пакетом, потом дай лакомство, снова пошурши и дай нужный корм. Потом чередуй одно к двум, одно к трем — все меньше вкусняшек и больше корма».

Короче, теперь мой кот с удовольствием ест то, что положено. Только даю кусочки по одному, будто это лакомство. Да, приходится кормить с рук. Ему по барабану, что такой же корм в миске. Тс-с-с, только коту не говорите. © Happygerl / Pikabu

Покормил животное — разблокировал кофеварку

«Эта красотка не моя кошка. Она просто забегает к нам на часок, чтобы разнообразить свое меню и попробовать еду, которую ей не дают дома»

«Как им объяснить, что еще не время обедать? Меня загнали в угол, где хранятся упаковки с кошачьим кормом»

«Лопнул пакет с кормом. Наши кошки были в восторге»

Идеальная кошка. Ну... почти

В очередной раз убеждаюсь, как мне повезло с кошкой. Съест все, что будет в миске, проглотит таблетки, паштет, диетическую еду. В наши тарелки практически не лезет. Огурцы слопать — это святое, или за обрезками морковки побегать (они же извиваются как змейки!), а вот мясо никогда не таскала.

Правда, один раз оставили косточки от черешни и пару гнилых плодов на столе на ночь. Проснулись и поняли, что кошечка поиграла — измазала все полы и стены в соке, все было красно-бордовое.

А так вообще непривередливая. Даже мимо лотка ни разу в жизни не сходила, хоть пару раз и бывало, что его долго не чистили. Пошла потискаю ее, хорошая она у меня. © Tephna / Pikabu

«У кого-нибудь еще питомцы любят сладкое? Наша ест кошачий корм и зефир»

«Мне казалось, что в этом пакете уже не осталось корма. Но кот, очевидно, думает по-другому»

Кажется, он возмущен, что вся эта еда достанется каким-то людям

«Так он показывает, что не любит „сухарики“. Хочет, чтобы ему в миску положили влажный корм»

Из невкусных кусочков в любимый паштет

Моей кошке нужен диабетический корм. Причем ест только паштет, другой не хочет. И тут в Москве во всех магазинах пропадает этот паштет. Только кусочки остаются везде. Я в панике, кошка еле-еле еду ковыряет. Жизнь наладилась, как только я вспомнила про блендер. Чудо-прибор: размолола кусочки и жизнь наладилась, кошак накормлен. Сейчас вернули паштет в продажу, но мало ли, вдруг кому совет понадобится. © misiku / Pikabu

«Что смотришь, теперь это мое»



«Сижу я, значит, ночью за компом, борщ лопаю. Внезапно отключили электричество. Пока я соображала, куда заныкала свечи, Дульсинея решила поесть борща»

Ну и что с этим врединой делать?

Я наливаю коту свежую воду в миску каждый день. Кот: «Не хочу, не буду».

Читаю, что коты любят фонтанчики и все такое, а стоячая вода им не нравится, так как они считают ее грязной.

Но почему-то, когда я полощу в ведре половую тряпку, кот восклицает: «То, что мне нужно!» © humphrey1911 / Pikabu

«Хотел бесшумно выложить корм, пока кот спит. Не тут-то было»

«Фото соседского кота, который впервые в жизни попробовал сосиску. Так жалко его стало»