19 хозяев, которые нашли подход к своим несносным питомцам

За годы общения со своими питомцами хозяева начинают предугадывать их желания не то что с полуслова, а даже с полувзгляда. Они знают, как носить на руках или гладить свою кошку или как выставить собаку из кухни, когда ее влекут туда аппетитные запахи готовящейся еды.

Владельцы животных, чьи фото обнаружил на просторах интернета AdMe.ru, легко справляются с любыми проблемами, связанными с любимцами, и делают все для обеспечения им комфорта. И некоторые их находчивые решения можно взять себе на заметку.

«Нашел способ выставить собак из кухни на время, пока я готовлю. Да, эта порода быстрая, но отнюдь не самая умная»

«Она боялась грома, поэтому я построил ей крепость»

«Мармеладик терпеть не может позорный воротник. Но совсем не против носить эту милую штучку»

«Чтобы моя клавиатура на солнечной батарее могла заряжаться, мне пришлось поставить еще одну клавиатуру-обманку»

«У 12-летней Пиклз есть проблемы с развитием, и она часто бьется головой обо что-то. Поэтому я сделала ей шлем»

«У Фени 2 таких гамака: черный и розовый. И он по очереди кайфует в каждом из них»

«Вот как моя жена защищает свою пряжу от кошачьих лап»

«Я соорудил лестницу для прогулок по гостиной для своих трех пушистых кошачьих мордочек»

Этот пыхтящий чудик любит спать на подушке с эффектом памяти

«Моя девочка привыкла к переноске, потому что та всегда открыта для нее: она спит и отдыхает в ней. И когда нам нужно отвезти кошку куда-то, она сама спокойно заходит в переноску»

Просто взгляните на эту милую кошачью гостиную

«Недавно я обнаружила, что моя кошка любит такие палатки. Теперь она мяукает мне, чтобы я соорудила укрытие над ее кушеткой»

«Мой мальчик перенес операцию на лапе. Чтобы он не грыз свою повязку, пришлось надеть ему носки»

«Мой муж построил кошачье патио для трех наших крошек»

«Мой кот никогда не пользовался своей лежанкой. Я накрыл ее своей мягкой рубашкой. Теперь он спит там каждую ночь!»

Ни к чему надевать защитный воротник на кошку. Пусть она наденет его сама, а вам останется только развязать шнурок

«Превратил шкаф в уютный уголок для своей кошки»

«Она обожает, когда ее носят как старичка, задирающего кверху ноги после тяжелого рабочего дня»

«Моя кошечка плохо ловит насекомых, но ей нравится за ними наблюдать и играть с ними. Поэтому, когда в комнату залетает мошка, мы поднимаем кошку под потолок, и она машет лапками»

«Потому что любить — это поддерживать увлечения близких, даже если у них не получается».