19 хозяев, которые рады и пылинки сдувать со своих хвостатых любимцев

Увековечить своего любимца на портрете, уступить ему любимую подушку и бежать сломя голову в круглосуточный супермаркет за лакомством, которое тот и есть заведомо не будет, — на такие безумства и жертвы способны некоторые владельцы кошек и собак.

Именно о таких, любящих до умопомрачения своих питомцев хозяевах пойдет речь в этой подборке AdMe.ru. Они готовы во всем потакать своим любимцам, лишь бы те оставались довольны.

«У нас в городе мороз −17°. Больше всего у кошечки мерзнут пятки, поэтому в такие дни она спит так — в носочках с человеком-пауком»

«Каждое Рождество она получает новое кольцо для фрисби. Это ее любимая игрушка»

«Великолепный подбородок Гэтсби был увековечен на Рождество. Ему подарок пришелся по душе»

«Это наш поисково-спасательный отряд „под диваном мячик“»

«Каждое утро он требует, чтобы его так держали»

«Вот что делает собака моих родственников, когда хочет согреть уши»

«Каждый раз, когда я встаю, Фрэнки ложится на мою подушку и отказывается двигаться»

«Подарил коту новую игрушку, и вот как он спал после игры с ней»

«Папа: „Ладно, мы заведем собаку, но отвечать за нее будешь и ты. И еще: она никогда не ляжет на кровать“»

«Я только что нашла 11 игрушек под комодом, а моя бедная кошечка считает, что у нее их вовсе нет»

«Недавно мы взяли кота, который просто балдеет от почесываний животика»

Когда сел на голову и лапки свесил — отнюдь не метафора

«Она всегда врывается в мою комнату и стоит у обогревателя, ожидая, когда я его включу»

«После года кормления, баловства и осторожных поглаживаний она наконец удочерила меня»

Мало сидеть на его коленях, у «бедняжки из приюта» должна быть еще и собственная подушка

Вот как родители одевают собаку на прогулку, когда температура на улице 0°

«Печенье Теслы очень точно передает ее черты»

«Мой пес не уснет, пока я не дам ему кусок яблока. А если у меня нет яблок, то он будет тявкать все громче и печальнее»

«Пока я, наконец, не выдержу и из чувства вины не побегу в круглосуточный супермаркет. При этом он обычно даже не ест их, а просто сидит или лежит на них, как на подушке».

«Они все заявили права на свою территорию, но где спать мне?»