19 фото, за которыми таится целая история из жизни братьев наших меньших

Стаффордширский терьер по имени Пегги боялась птиц. Но, обнаружив брошенного родителями птенца сороки, не только не испугалась, но и решила позаботиться о нем и даже начала вырабатывать для него молоко. Хозяева Пегги забрали птенца, но на этом чудеса не закончились: подражая своей приемной маме, сорока научилась лаять.

За следующими кадрами, которые отобрала редакция AdMe.ru, скрываются целые истории из жизни животных, которые то трогают до глубины души, то вызывают на лице улыбку.

«Двоюродный братик выпустил кота из дома, и тот пропал. 5 месяцев моего любимца не было, а теперь он вернулся. Моей радости не было предела!»

«В моем местном приюте для диких животных одному из енотов удалось пролезть через забор и забраться в загон для оленей. Очаровательная картина получилась»

«Ввожу магнезию, напряжен, вены у женщины плохие. Фельдшер мне говорит: „Илья, без резких движений, за нами следят“. Поворачиваюсь, а это рыжее чудо шпионит из кухни»

«Я отправился в поход в горы, по Аппалачской тропе, и по дороге приютил кота Оди. Всю дорогу он спал на моем рюкзаке, а когда хотел в туалет или пройтись, мяукал мне на ухо»

«5 месяцев назад забрала этого крошечного зачуханца с улицы. Отогрела, откормила, вылечила. И посмотрите, в какого ласкового красавца он превратился»

«Это Бильбо. Каждый раз, когда он навещает своих двоюродных братьев в горах, он понимает, что его рога еще не выросли. Хотя они миролюбиво относятся к этому»

«Несколько дней назад мы ее покормили. Потом она исчезла. И вдруг вернулась с этим котенком. Что ж, позабочусь об обоих»

«Я шел на занятия и по дороге увидел белку. Она ела клубнику прямо с вилки»

«Вернулся домой из Нью-Йорка. И увидел, что енот провалился через крышу в мою спальню»

«Мой друг купил зеркало для предсказания будущего. И когда зашел, увидел, что его черный кот стоит на задних лапах и заглядывает в него»

«Моя подруга увидела на передержке в другом городе песеля, прежняя хозяйка которого держала его привязанным к будке капроновыми колготками»

«В итоге она скачала Tinder и нашла парня, который повез ее туда, чтобы она забрала собаку домой».

«Этот пес может гулять по бескрайним просторам, а он предпочел провести день, охраняя несколько увядших листочков капусты»

«Мы заблудились в походе, и 11 километров нас вела гималайская овчарка. Сидела рядом, когда мы отдыхали, и рвалась вперед, когда мы отправлялись в дальнейший путь»

«Нашли нашего нового щенка внутри дерева на рынке. Сегодня он засыпает в тепле в первый раз»

«Этот кот живет через дорогу напротив. Однажды я покормила его, и теперь по вечерам он орет под моим окном»

«Нашел в саду птенца, которого бросила мать. Он был похож на стервятника. Оказалось — голубь. Подкармливал его, а он, когда научился летать, сам перебрался в дом»

«Теперь обожает сидеть на этой баскетбольной сетке».

«Пошла на пробежку. И на обочине дороги нашла щенят, которых кто-то выбросил. Они были истощены, но пара подростков прикармливала их»

«Теперь у них есть любящие хозяева и просторные дворы, чтобы по ним вволю бегать».

«Когда я прихожу, Вайолет всегда встречает меня с подарком. Обычно это игрушка или кость, а сегодня она принесла мне счет за воду»

«Бездомный пес Сису 5 раз врывался в магазин, чтобы утащить игрушечного единорога. Вызвали службу по контролю за животными»

«Но когда ее офицер увидел Сису, готового к очередному набегу, то купил ему желанную игрушку. Предполагается, что именно такая была в доме, где он жил раньше. Пса поместили в приют, где он не расставался единорогом, а его история через соцсети облетела весь мир. И уже на следующий день у него появился хозяин».