19 собак, которые умеют смотреть в 5 раз выразительнее, чем кот из «Шрека»

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Сложно устоять, когда ваш четверолапый друг выпрашивает очередную косточку или намекает, что пора отправиться на прогулку. Разве можно отказать собаке, которая преданно смотрит вам прямо в глаза (а потом на тарелку с колбасой)? Приходится смахивать слезы умиления и в очередной раз идти на поводу у этих хитрющих созданий.

AdMe.ru собрал для вас необычные фотографии собак. Осторожно: они заставляют душу буквально вывернуться наизнанку. Да вы только посмотрите в эти глаза!

«Наш новый сотрудник немного нервничает перед первым дежурством»

Когда новым соседям не терпится познакомиться с тобой

«Кажется, это лучшее фото моего щенка»

«В июле прошлого года бродячий щенок сказал мне взглядом: „Ты мой человек“. Сейчас этот малыш живет у меня дома»

«Я чего-то не понимаю? Мы действительно не пойдем гулять?»

«Хозяин! Я бегу к тебе!»

На этих ребят просто невозможно рассердиться всерьез

«Да, хозяйка. Следующие на очереди — твои босоножки»

«Доктор, а вы знали, что красивым собакам уколы не ставят?»

«Это овчарка моего соседа. Кажется, она не против пожить на два дома»

Брови! Тут главное — брови!

Не всегда нужно обращать внимание на то, что упорно лезет на первый план. Только взгляните в эти глаза!

До этого момента мы не знали, что собаки умеют флиртовать

Остановитесь в нашем отеле. Пожалуйста!

«Детка, я иду к тебе. Открывай холодильник!»

Ему даже не надо стараться, чтобы привлечь внимание

«Кормите скорее! Худею прямо на глазах»

Вы еще сомневаетесь, кто тут самый красивый?

«Я недостаточно милый? А если так?»

Интересно, а у вас есть знакомые собаки, которые умеют так же выразительно смотреть?