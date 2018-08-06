19 собак, которые умеют смотреть в 5 раз выразительнее, чем кот из «Шрека»
Сложно устоять, когда ваш четверолапый друг выпрашивает очередную косточку или намекает, что пора отправиться на прогулку. Разве можно отказать собаке, которая преданно смотрит вам прямо в глаза (а потом на тарелку с колбасой)? Приходится смахивать слезы умиления и в очередной раз идти на поводу у этих хитрющих созданий.
AdMe.ru собрал для вас необычные фотографии собак. Осторожно: они заставляют душу буквально вывернуться наизнанку. Да вы только посмотрите в эти глаза!
«Наш новый сотрудник немного нервничает перед первым дежурством»
Когда новым соседям не терпится познакомиться с тобой
«Кажется, это лучшее фото моего щенка»
«В июле прошлого года бродячий щенок сказал мне взглядом: „Ты мой человек“. Сейчас этот малыш живет у меня дома»
«Я чего-то не понимаю? Мы действительно не пойдем гулять?»
«Хозяин! Я бегу к тебе!»
На этих ребят просто невозможно рассердиться всерьез
«Да, хозяйка. Следующие на очереди — твои босоножки»
«Доктор, а вы знали, что красивым собакам уколы не ставят?»
«Это овчарка моего соседа. Кажется, она не против пожить на два дома»
Брови! Тут главное — брови!
Не всегда нужно обращать внимание на то, что упорно лезет на первый план. Только взгляните в эти глаза!
До этого момента мы не знали, что собаки умеют флиртовать
Остановитесь в нашем отеле. Пожалуйста!
«Детка, я иду к тебе. Открывай холодильник!»
Ему даже не надо стараться, чтобы привлечь внимание
«Кормите скорее! Худею прямо на глазах»
Вы еще сомневаетесь, кто тут самый красивый?
«Я недостаточно милый? А если так?»
Интересно, а у вас есть знакомые собаки, которые умеют так же выразительно смотреть?
Фото на превью MMorks / reddit