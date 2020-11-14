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19 фото, которые доказывают, что животное во время купания и после — это два совершенно разных зверя

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Хозяева пушистых и не очень животных точно знают, что стоит воде попасть на шерстку, и очаровательный комочек превращается в чудовище из рассказов Лавкрафта. И действительно, насколько же по-разному выглядят наши питомцы, когда принимают ванну и после того, как высохнут! А если добавить к этому еще и ненависть, появляющуюся в глазах некоторых кошек, то хочется больше никогда не купать животное самостоятельно, а переложить эту ответственность на чьи-нибудь другие плечи.

Сегодня мы в AdMe.ru повнимательнее рассмотрели фото пользователей сети, которые поделились процессом купания своих четвероногих друзей. И были настолько впечатлены, что посвятили этой теме целую статью.

Но все равно красавица

© Екатерина Баркан / Facebook

Непостоянство размеров хорька

© Fenrirra / pikabu

«Она любит принимать ванну. Правда»

© carlos_jg / reddit, © carlos_jg / reddit

«Нашей кошечке сегодня пришлось искупаться. Как видите, она была крайне недовольна»

© anniepoonannie1988 / reddit, © anniepoonannie1988 / reddit

«Пожалела, что попросила грумера сделать фото моего кота после купания»

© Coffeegorilla / reddit, © Coffeegorilla / reddit

«У кого-нибудь еще кошка превращается в монстра во время купания?»

© teddycat0420 / reddit, © teddycat0420 / reddit

«Мой котенок Лютик принимает ванну второй раз в жизни»

© sourpatchky / reddit, © sourpatchky / reddit

«Искупал свою кошку 2 недели назад, но до сих пор боюсь спать рядом с ней»

© barrett1742 / reddit, © barrett1742 / reddit

«Это добрейший в мире котик»

© Kattyav / reddit, © Kattyav / reddit

«Нашему псу уже 14 лет, и он все еще ненавидит купаться»

© unknown author / imgur, © unknown author / imgur

«Он не особо любит банные дни»

© Speedhabit / reddit, © Speedhabit / reddit

«Мой величественный пес с намокшей шерстью»

© JolieOiseau / reddit

«Моя собака во время купания выглядит точь-в-точь как Гэндальф»

© Nadelstreifen / reddit, © Nadelstreifen / reddit

«Мой шпиц принимает ванну»

© MPLSMilitia612 / reddit, © MPLSMilitia612 / reddit

«Человек, оставь в покое мою шерсть и выпусти меня из ванны»

© wownowayd00d / reddit, © wownowayd00d / reddit

«Время мыться. Теперь он выглядит не так круто»

© cherriesnblueberries / reddit

«Этому маленькому гремлину пора искупаться»

© asyouwishdesign / reddit, © asyouwishdesign / reddit

В процессе vs. Помылся

© wontedlywilted / reddit

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что он не любит воду»

© _dankelle / reddit, © _dankelle / reddit

А ваши питомцы любят купаться? Или нужно идти на хитрость, чтобы заманить их в ванную?

Фото на превью teddycat0420 / reddit, teddycat0420 / reddit
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