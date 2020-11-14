19 фото, которые доказывают, что животное во время купания и после — это два совершенно разных зверя

Хозяева пушистых и не очень животных точно знают, что стоит воде попасть на шерстку, и очаровательный комочек превращается в чудовище из рассказов Лавкрафта. И действительно, насколько же по-разному выглядят наши питомцы, когда принимают ванну и после того, как высохнут! А если добавить к этому еще и ненависть, появляющуюся в глазах некоторых кошек, то хочется больше никогда не купать животное самостоятельно, а переложить эту ответственность на чьи-нибудь другие плечи.

Сегодня мы в AdMe.ru повнимательнее рассмотрели фото пользователей сети, которые поделились процессом купания своих четвероногих друзей. И были настолько впечатлены, что посвятили этой теме целую статью.

Но все равно красавица

Непостоянство размеров хорька

«Она любит принимать ванну. Правда»

«Нашей кошечке сегодня пришлось искупаться. Как видите, она была крайне недовольна»

«Пожалела, что попросила грумера сделать фото моего кота после купания»

«У кого-нибудь еще кошка превращается в монстра во время купания?»

«Мой котенок Лютик принимает ванну второй раз в жизни»

«Искупал свою кошку 2 недели назад, но до сих пор боюсь спать рядом с ней»

«Это добрейший в мире котик»

«Нашему псу уже 14 лет, и он все еще ненавидит купаться»

«Он не особо любит банные дни»

«Мой величественный пес с намокшей шерстью»

«Моя собака во время купания выглядит точь-в-точь как Гэндальф»

«Мой шпиц принимает ванну»

«Человек, оставь в покое мою шерсть и выпусти меня из ванны»

«Время мыться. Теперь он выглядит не так круто»

«Этому маленькому гремлину пора искупаться»

В процессе vs. Помылся

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что он не любит воду»