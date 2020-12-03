19 доказательств того, что в доме, где есть питомцы, скучно не бывает
С появлением питомцев в доме могут исчезнуть порядок, чистота, несколько горшков с цветами и пара обуви, но вместе с ними появятся радость, тепло и самые чистые чувства. Скука начнет обходить дом стороной, ведь братья наши меньшие всегда найдут, чем повеселить хозяина.
Мы в AdMe.ru обожаем животных и уверены, что без них этот мир был бы куда тоскливее.
«Какое фото я обычно хочу получить и какое чаще получается»
«Он нашел сладкую пшеницу»
«Какая-то странная вешалка»
«На улице был какой-то шум»
«Антигравитационный кот»
«3 года назад она увидела белку на этом дереве и теперь каждый день проверяет, не вернулась ли она»
«Самое любимое — как Пес пытается спасти меня, пока я наслаждаюсь теплой ванной»
«Я ушел за продуктами, и через 10 минут жена скинула мне эту фотографию»
«Иногда наши котята просто сидят и смотрят, как мой муж играет в игры на своем ноутбуке. Как два очаровательных маленьких зрителя»
«Это Честер. Он любит носки»
«Вернулся домой после 4-дневного отсутствия, открыл чемодан, чтобы разобрать вещи, но кошки в знак протеста оккупировали мой багаж. Не думаю, что когда-нибудь снова смогу уехать»
«Это Инди, она любит, когда ее закапывают в песке»
Не беспокоить
«Этот парень слишком много веселится»
«Ее любимая игрушка слишком велика для нее и предназначалась для моей большой собаки»
«Ему потребовалась неделя, чтобы понять, что на дерево можно залезть»
«Мы вместе вторую ночь»
«У меня есть такая смешная фотография кота»
«Когда внезапно осознал, что у тебя 4 лапы»
Поделитесь и вы фотографией своего пушистого проказника.
Фото на превью crd1992 / reddit, Catsndogs247 / reddit