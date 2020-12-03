19 доказательств того, что в доме, где есть питомцы, скучно не бывает

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С появлением питомцев в доме могут исчезнуть порядок, чистота, несколько горшков с цветами и пара обуви, но вместе с ними появятся радость, тепло и самые чистые чувства. Скука начнет обходить дом стороной, ведь братья наши меньшие всегда найдут, чем повеселить хозяина.

Мы в AdMe.ru обожаем животных и уверены, что без них этот мир был бы куда тоскливее.

«Какое фото я обычно хочу получить и какое чаще получается»

«Он нашел сладкую пшеницу»

«Какая-то странная вешалка»

«На улице был какой-то шум»

«Антигравитационный кот»

«3 года назад она увидела белку на этом дереве и теперь каждый день проверяет, не вернулась ли она»

«Самое любимое — как Пес пытается спасти меня, пока я наслаждаюсь теплой ванной»

«Я ушел за продуктами, и через 10 минут жена скинула мне эту фотографию»

«Иногда наши котята просто сидят и смотрят, как мой муж играет в игры на своем ноутбуке. Как два очаровательных маленьких зрителя»

«Это Честер. Он любит носки»

«Вернулся домой после 4-дневного отсутствия, открыл чемодан, чтобы разобрать вещи, но кошки в знак протеста оккупировали мой багаж. Не думаю, что когда-нибудь снова смогу уехать»

«Это Инди, она любит, когда ее закапывают в песке»

Не беспокоить

«Этот парень слишком много веселится»

«Ее любимая игрушка слишком велика для нее и предназначалась для моей большой собаки»

«Ему потребовалась неделя, чтобы понять, что на дерево можно залезть»

«Мы вместе вторую ночь»

«У меня есть такая смешная фотография кота»

«Когда внезапно осознал, что у тебя 4 лапы»