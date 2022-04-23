19 питомцев, которым предстоял поход к ветеринару, но не все оказались к этому готовы

Заботливые хозяева периодически возят своих любимцев к ветеринару на осмотр или на другие медицинские процедуры. И порой процесс подготовки к посещению веткабинета, да и сам визит, оборачивается моментами, полными драматизма или же безудержного смеха. Кто-то из пушистиков улыбается до ушей, а на кого-то маску приходится надевать, чтобы утихомирить.

Мы в AdMe.ru откопали 19 фотографий питомцев, которых ожидал поход к Айболиту. И на снимках показано, как они на это отреагировали.

1. «Я отвез своего пушистика в клинику. Вот его отношение ко всему этому»

2. «Собираемся отвезти наших котов на прием. Но поскольку там они обычно плохо себя ведут, мы купили им шлемы космонавта»

3. «Шокированный щенок с моей не менее шокированной коллегой»

4. Когда оказался в веткабинете

5. Этот щенок подумал, что у доктора очень удобная шея

6. Ничто так не вселяет ужас, как весы

7. «Боб нехорошо вел себя, поэтому пришлось надеть на него „маску Ганнибала“»

8. «Доктор сказал, что наша кошка наполовину сурикат»

9. «Я не хочу к ветеринару!»

10. «Наш врач сказала, что сегодня она впервые за 10 лет осматривала собаку, которая все время процедуры просидела у нее на коленях»

11. Во время приема он решил спрятаться в раковине

12. Он недоволен визитом к доктору

13. «Жаль, что я не сняла это на видео, но Мурыся громко дала мне понять, что она не хочет быть у ветеринара. Причем она еще никогда не залезала мне на плечи»

14. «Морда моей собаки, когда она поняла, что мы оказались в ветклинике»

15. Эта малышка сбежала из своей переноски прямо во время поездки к врачу

16. Вот как она относится к ветеринару

17. «Если я буду неподвижен, то доктор меня не увидит»

18. «Во время своего первого визита Люси заснула, сидя на попе»

19. «Наш врач позвонил нам и спросил, может ли он сфоткать нашу собаку Бенджи для своего сайта. Вот это фото»