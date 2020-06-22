19 доказательств того, что питомцы и их хозяева похожи друг на друга как две капли воды

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Довольно часто мы замечаем, что наши питомцы становятся похожими на нас. Доктор психологических наук Садахико Накадзима задумался над причиной возникновения такого феномена. И определил, что человек подсознательно выбирает себе домашнего любимца, который как бы отзеркаливает его внешность. А со временем многие пушистики начинают копировать и поведение своего хозяина, при этом не утрачивая своей неповторимости.

Мы в AdMe.ru считаем, что такое поведение домашних любимцев — это не что иное, как проявление безоговорочной любви к своему человеку. Герои нашей подборки — прямое тому доказательство.

Когда твой кот готов поддержать тебя во всем

«Моя сестра и ее парень сделали вот такое семейное фото»

«Мой дедушка, когда мы подъехали к его дому»

«Моя тетя и ее кот, который практически никогда от нее не отходит»

«Это мы по дороге домой после ее „удочерения“. Какой отец, такая и дочь»

«Мой муж и наш кот — с одинаково счастливым выражением лица»

Отличная велосипедная команда

«Моя дочь смеется над Фрэнки, потому что он сидит так же, как и мы»

«Как сидит папа, так и кот»

«Когда папа пьет кофе, его мопс вот так садится рядом, потому что тоже хочет кофе. И если отец повернется к нему, то пес сразу отворачивается или смотрит на него восхищенными глазами»

«Это Тали. Она сидела у меня на плече большую часть 90-минутной поездки»

«Я и моя собака Нала»

«Каждый раз, когда мой муж садится играть»

«Когда твой друг не перестает тебя копировать»

«Мы с Мемфисом укутались»

«Я только сегодня забрала эту маленькую девочку из приюта, а она уже нашла лучшее место, чтобы сидеть, пока я играю»

«Мой друг и его собака очень похожи»

«Мы с Милкшейком наслаждаемся моим отпуском»

Просто кот, марширующий рядом со своим человеком

А ваши питомцы похожи на вас? Делитесь с нами фото вас с любимцами, и мы составим из них следующий пост.