19 доказательств того, что питомцы и их хозяева похожи друг на друга как две капли воды
Довольно часто мы замечаем, что наши питомцы становятся похожими на нас. Доктор психологических наук Садахико Накадзима задумался над причиной возникновения такого феномена. И определил, что человек подсознательно выбирает себе домашнего любимца, который как бы отзеркаливает его внешность. А со временем многие пушистики начинают копировать и поведение своего хозяина, при этом не утрачивая своей неповторимости.
Мы в AdMe.ru считаем, что такое поведение домашних любимцев — это не что иное, как проявление безоговорочной любви к своему человеку. Герои нашей подборки — прямое тому доказательство.
Когда твой кот готов поддержать тебя во всем
«Моя сестра и ее парень сделали вот такое семейное фото»
«Мой дедушка, когда мы подъехали к его дому»
«Моя тетя и ее кот, который практически никогда от нее не отходит»
«Это мы по дороге домой после ее „удочерения“. Какой отец, такая и дочь»
«Мой муж и наш кот — с одинаково счастливым выражением лица»
Отличная велосипедная команда
«Моя дочь смеется над Фрэнки, потому что он сидит так же, как и мы»
«Как сидит папа, так и кот»
«Когда папа пьет кофе, его мопс вот так садится рядом, потому что тоже хочет кофе. И если отец повернется к нему, то пес сразу отворачивается или смотрит на него восхищенными глазами»
«Это Тали. Она сидела у меня на плече большую часть 90-минутной поездки»
«Я и моя собака Нала»
«Каждый раз, когда мой муж садится играть»
«Когда твой друг не перестает тебя копировать»
«Мы с Мемфисом укутались»
«Я только сегодня забрала эту маленькую девочку из приюта, а она уже нашла лучшее место, чтобы сидеть, пока я играю»
«Мой друг и его собака очень похожи»
«Мы с Милкшейком наслаждаемся моим отпуском»
Просто кот, марширующий рядом со своим человеком
А ваши питомцы похожи на вас? Делитесь с нами фото вас с любимцами, и мы составим из них следующий пост.
Фото на превью Fatisbac / reddit