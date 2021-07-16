19 доказательств того, что от «На дух не переношу это ваше зверье!» до «А чьи это сладкие лапки?» — один шаг
Некоторые люди уверены, что содержать домашнего питомца — дело слишком ответственное и хлопотное. Не каждый готов выносить ночные тыгыдыки, вскакивать по первому требованию кормежки или переживать, сидя в очереди к ветеринару. Но на многих упрямцев рано или поздно находится свой пушистый комочек, перед которым просто невозможно устоять.
Мы в AdMe.ru не представляем жизни без домашних любимцев и прекрасно понимаем, почему герои нашей подборки не выдержали и сдались под натиском пушистой милоты.
«„У меня аллергия на кошек. Я не хочу их заводить!“ И 10 лет спустя»
«Я на 1 000 % не хотел этого маленького монстра. Теперь не могу без него жить»
«Я нашел его на чердаке, когда ему была от силы неделя, и решил: „Пока покормлю, а когда подрастет, отдам кому-нибудь“. Но тут обнаружилось, что я люблю кошек»
«Папа отказывался ухаживать за котенком, которого мы приютили, но заснул с ним в обнимку»
«Сказал родителям, что уезжаю, и они вдруг попросили оставить моего малыша. А ведь они не хотели, чтобы я его заводил. Но теперь жить не могут без Моти»
«Муж: „Не люблю собак“.
Тоже муж: „Я знаю, что ей нельзя лежать на кровати, но сейчас гроза, а она боится грома“»
«Я никогда не любил кошек и всегда думал, что у меня на них аллергия. Ровно 4 месяца назад младший брат принес мне котенка. Сначала я его просто возненавидел, а теперь люблю»
«„Я не хочу собаку“, — говорил он 3 года назад»
«Мы не будем заводить кошку: она испортит ботинки»
«Мистер Я Не Хочу Никаких Кошек спустя 30 секунд после того, как ему принесли котенка»
«Подумать только, 2 недели назад я поклялся, что не заведу черную кошку... Поприветствуйте нашего нового соседа!»
«„Хорошо, давай заведем собаку, но она твоя, и ей нельзя лежать на диване“. 2 недели спустя я нашла их громко храпящими в унисон»
«Большую часть жизни презирал кошек. Теперь у меня их пять»
«Я до сих пор не люблю кошек»
«„Не кормите его, а то он так и будет приходить!“ Он действительно так и приходил, и теперь он счастливый старичок»
«Муж называет нашего кота „своим мальчиком“. Он, наверное, любит его больше, чем меня»
«Сначала он не хотел собак. Теперь у нас их две»
Мужчина, который не хотел собаку, теперь подкладывает ей руку под голову, чтобы ей удобнее было лежать
«В детстве у папы не было животных, поэтому он всегда был против любых питомцев. Только что мама прислала мне это фото»
А в вашем окружении есть люди, которые наотрез отказываются заводить животных? Расскажите о них в комментариях — и, может быть, наша подборка их переубедит.
Фото на превью DesignerPizza / Reddit
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