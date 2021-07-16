19 доказательств того, что от «На дух не переношу это ваше зверье!» до «А чьи это сладкие лапки?» — один шаг

Некоторые люди уверены, что содержать домашнего питомца — дело слишком ответственное и хлопотное. Не каждый готов выносить ночные тыгыдыки, вскакивать по первому требованию кормежки или переживать, сидя в очереди к ветеринару. Но на многих упрямцев рано или поздно находится свой пушистый комочек, перед которым просто невозможно устоять.

Мы в AdMe.ru не представляем жизни без домашних любимцев и прекрасно понимаем, почему герои нашей подборки не выдержали и сдались под натиском пушистой милоты.

«„У меня аллергия на кошек. Я не хочу их заводить!“ И 10 лет спустя»

«Я на 1 000 % не хотел этого маленького монстра. Теперь не могу без него жить»

«Я нашел его на чердаке, когда ему была от силы неделя, и решил: „Пока покормлю, а когда подрастет, отдам кому-нибудь“. Но тут обнаружилось, что я люблю кошек»

«Папа отказывался ухаживать за котенком, которого мы приютили, но заснул с ним в обнимку»

«Сказал родителям, что уезжаю, и они вдруг попросили оставить моего малыша. А ведь они не хотели, чтобы я его заводил. Но теперь жить не могут без Моти»

«Муж: „​​Не люблю собак“.

Тоже муж: „Я знаю, что ей нельзя лежать на кровати, но сейчас гроза, а она боится грома“»

«Я никогда не любил кошек и всегда думал, что у меня на них аллергия. Ровно 4 месяца назад младший брат принес мне котенка. Сначала я его просто возненавидел, а теперь люблю»

«„Я не хочу собаку“, — говорил он 3 года назад»

«Мы не будем заводить кошку: она испортит ботинки»

«Мистер Я Не Хочу Никаких Кошек спустя 30 секунд после того, как ему принесли котенка»

«Подумать только, 2 недели назад я поклялся, что не заведу черную кошку... Поприветствуйте нашего нового соседа!»

«„Хорошо, давай заведем собаку, но она твоя, и ей нельзя лежать на диване“. 2 недели спустя я нашла их громко храпящими в унисон»

«Большую часть жизни презирал кошек. Теперь у меня их пять»

«Я до сих пор не люблю кошек»

«„Не кормите его, а то он так и будет приходить!“ Он действительно так и приходил, и теперь он счастливый старичок»

«Муж называет нашего кота „своим мальчиком“. Он, наверное, любит его больше, чем меня»

«Сначала он не хотел собак. Теперь у нас их две»

Мужчина, который не хотел собаку, теперь подкладывает ей руку под голову, чтобы ей удобнее было лежать

«В детстве у папы не было животных, поэтому он всегда был против любых питомцев. Только что мама прислала мне это фото»