19 доказательств того, что любовь животных безмерна, как Марианская впадина

Только представьте: вы пришли с работы уставшим, мысли исключительно о диване и горизонтальном положении на нем. Но не тут-то было: вас встречает всегда счастливый мокрый нос, который хочет либо гулять, либо есть. И вот вы плететесь на улицу и понимаете, что в этом-то и кроется счастье. И это научно доказанный факт: прогулки с собакой способствуют выработке эндорфина — гормона, отвечающего за радость. А к этому стоит еще добавить ту любовь, которую они раздают своим хозяевам, доказывая, что умеют дорожить вами так, как никто другой.

Мы в AdMe.ru знаем, что преданнее собаки никого не существует, а кошки способны чувствовать состояние хозяина за версту. И именно за их таланты и неподдельную искренность мы их так ценим. А из бонуса вы узнаете, что кошка может полюбить даже опоссума.

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Бонус: кошка, которая выкармливает опоссума

«У соседской черной кошки есть котята. А недавно ее хозяева нашли детеныша опоссума на своем крыльце. Мама-кошка приняла его за одного из своих котят, но никак не могла понять, почему этот маленький забавный „котенок“ все время висит на ней».