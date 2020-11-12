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19 доказательств того, что любовь животных безмерна, как Марианская впадина

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Только представьте: вы пришли с работы уставшим, мысли исключительно о диване и горизонтальном положении на нем. Но не тут-то было: вас встречает всегда счастливый мокрый нос, который хочет либо гулять, либо есть. И вот вы плететесь на улицу и понимаете, что в этом-то и кроется счастье. И это научно доказанный факт: прогулки с собакой способствуют выработке эндорфина — гормона, отвечающего за радость. А к этому стоит еще добавить ту любовь, которую они раздают своим хозяевам, доказывая, что умеют дорожить вами так, как никто другой.

Мы в AdMe.ru знаем, что преданнее собаки никого не существует, а кошки способны чувствовать состояние хозяина за версту. И именно за их таланты и неподдельную искренность мы их так ценим. А из бонуса вы узнаете, что кошка может полюбить даже опоссума.

«Я ветеринар, специализирующийся на лошадях. Этот очаровательный маленький парень заснул у меня на ногах, пока я разговаривал с его хозяевами»

© quantizedd / Reddit

«Жена беременна нашим первенцем. А щенок буквально не отходит от нее»

© Lanky_Lobster / Reddit

«Моя вторая половинка наконец-то позволила щенку спать в кровати. Не думаю, что мне когда-нибудь вернут мои полпостели»

© The-Respawner / Reddit

«Иногда кошка моей подруги любит посидеть со мной»

© slfktrl / Reddit

«Маленький» защитник всегда на страже

© vladgrinch / Reddit

«Это Гюнтер, новый владелец моего сердца»

© bwtaha / Reddit

«Мой муж не хотел заводить кота. Но кот у нас все-таки появился и теперь вот так пылко смотрит на супруга»

© Amyare / Reddit

Чересчур много милоты для одной фотографии

© DelayedACK / Reddit

«Как будто он всегда был со мной»

© zxrbxck / Reddit

«Мой брат нашел маленькую кошечку под капотом маминой машины. Я думаю, что ей нравится ее новый дом»

© daqzappa / Reddit

«На Хэллоуин я встретила котенка, который заснул у меня на руках»

© chalkinparis / Reddit

Вольтер часами может вылизывать всю семью

© _always_sunny_ / Reddit

Познакомьтесь с Зорой: ей 3 месяца, и она любит обниматься и дремать

© Spadoopy / Reddit

«Финн очень обрадовался тому, что отец приехал навестить его после 5-дневной разлуки»

© Am_I_Bean_Detained / Reddit

«10 лет назад папа не хотел пускать его, когда я переехала домой. Но они стали лучшими друзьями за 9,5 лет».

«Эта хорошая девочка спасла мне жизнь»

© bunnylassie / Reddit

«Я верю, что она спустилась с неба и является инопланетянкой, потому что я никогда не встречала души, подобной ей. Она — чистая любовь, которая помогает мне бороться с онкологией».

«У некоторых людей есть антидепрессанты, а у меня есть моя малышка Стелла, которая делает меня счастливой в худшие дни»

© Wolfeye961 / Reddit

«У меня был ужасный день. Плакала из-за стресса на работе, и моя девочка подошла, чтобы утешить меня»

© suspiciouswallflower / Reddit

«Моего мужа вчера усыновили. Знакомьтесь: это наш спасенный Оола»

© monavic0829 / Reddit

Бонус: кошка, которая выкармливает опоссума

© boriswong / Reddit

«У соседской черной кошки есть котята. А недавно ее хозяева нашли детеныша опоссума на своем крыльце. Мама-кошка приняла его за одного из своих котят, но никак не могла понять, почему этот маленький забавный „котенок“ все время висит на ней».

А как ваши питомцы проявляют свою любовь?

Фото на превью quantizedd / Reddit
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