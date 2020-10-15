19 доказательств того, что и у животных бывают фото, под которыми они написали бы: «Удали!»

Спорим, у вас есть неудачные фото? Если бы кто-нибудь выложил их в сеть, вы бы непременно написали: «Удали это немедленно!» У братьев наших меньших тоже бывают не самые лучшие снимки, которые хозяева выкладывают в интернет. Только над такими фотографиями не хочется издеваться, а лишь умильно посмеяться.

Мы в AdMe.ru собрали неловкие фото питомцев и искренне надеемся, что они не обидятся на нас за это.

1. «Мой кот пытается съесть искусственную траву»

2. «Это даже мило. Она будто надела костюм чайки»

3. «Что-то коснулось моей ноги! Заберите меня отсюда!»

4. «Кошачьи обнимашки в полете»

5. «Какая славная улыбка. Кажется, он собирается съесть тебя после того, как допьет свой капучино»

6. Кот, который разорвет любой танцпол

7. Когда понял, что все — тлен, а хозяин взял и сфотографировал

8. Хватит снимать, лучше поесть дай

9. «Кажется, среди всех неудачных фото собак побеждает этот снимок... жабы»

10. «Кот моих родителей любит стоять, облокотившись на унитаз, будто он за барной стойкой»

11. «Это Аполло. И он сам в шоке от того, насколько длинный у него нос на селфи»

12. Этот кот готов поспорить за звание главного танцора нашей подборки

13. «Сначала показалось, что это Виктория Бекхэм в своей фирменной позе»

14. Сколько здесь котов?

15. Вообще-то, стучаться надо

16. Когда просто делал «лизь», а на фото получилась чертовщина какая-то

17. Хозяин, удали

18. «Котенок, который умеет подниматься по лестнице, но никак не научится спускаться»

19. «Вообще мой пес милый, но здесь похож на кенгуру на стероидах. Сняла Брюса в прыжке, он нес мне палку. Мы с Брюсом надеемся, что вам не будут сниться кошмары после этого фото»