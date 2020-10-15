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19 доказательств того, что и у животных бывают фото, под которыми они написали бы: «Удали!»

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Спорим, у вас есть неудачные фото? Если бы кто-нибудь выложил их в сеть, вы бы непременно написали: «Удали это немедленно!» У братьев наших меньших тоже бывают не самые лучшие снимки, которые хозяева выкладывают в интернет. Только над такими фотографиями не хочется издеваться, а лишь умильно посмеяться.

Мы в AdMe.ru собрали неловкие фото питомцев и искренне надеемся, что они не обидятся на нас за это.

1. «Мой кот пытается съесть искусственную траву»

© cryoflower / twitter

2. «Это даже мило. Она будто надела костюм чайки»

© Angie Aitkenhead / facebook

3. «Что-то коснулось моей ноги! Заберите меня отсюда!»

© Aaron Blustein / facebook

4. «Кошачьи обнимашки в полете»

© fuji_ayako / twitter

5. «Какая славная улыбка. Кажется, он собирается съесть тебя после того, как допьет свой капучино»

© Jordan Michaels / facebook

6. Кот, который разорвет любой танцпол

© muddycat_atami / twitter

7. Когда понял, что все — тлен, а хозяин взял и сфотографировал

© Tonda Hamilton Nelson / facebook

8. Хватит снимать, лучше поесть дай

© animalland7 / twitter

9. «Кажется, среди всех неудачных фото собак побеждает этот снимок... жабы»

© Samuel G. Goodman / facebook

10. «Кот моих родителей любит стоять, облокотившись на унитаз, будто он за барной стойкой»

© miaulemiaule / twitter

11. «Это Аполло. И он сам в шоке от того, насколько длинный у него нос на селфи»

© dog_rates / twitter

12. Этот кот готов поспорить за звание главного танцора нашей подборки

© muddycat_atami / twitter

13. «Сначала показалось, что это Виктория Бекхэм в своей фирменной позе»

© Jessica Grey / facebook

14. Сколько здесь котов?

© Little_Sumo / reddit

15. Вообще-то, стучаться надо

© Ryan Groom / facebook

16. Когда просто делал «лизь», а на фото получилась чертовщина какая-то

© muddycat_atami / twitter

17. Хозяин, удали

© Tayler DeLisle / facebook

18. «Котенок, который умеет подниматься по лестнице, но никак не научится спускаться»

© ayamineryuji / twitter

19. «Вообще мой пес милый, но здесь похож на кенгуру на стероидах. Сняла Брюса в прыжке, он нес мне палку. Мы с Брюсом надеемся, что вам не будут сниться кошмары после этого фото»

© Samantha Martin / facebook

А у вас есть талант поймать своего питомца в не самый подходящий момент?

Фото на превью Samantha Martin / facebook
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