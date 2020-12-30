19 доказательств того, что быть владельцем кота — ни с чем не сравнимое удовольствие

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Владельцы кошек знают, что от них можно ожидать чего угодно. Но иногда поведение пушистых проказников довольно предсказуемо. Например, попытаешься сфотографировать питомца — он постарается испортить снимок, поставишь растение — оно «случайно» упадет, станешь собирать пазл — усатый, конечно, тут как тут.

AdMe.ru отправился любоваться на котиков и примеры их типичного поведения. Мы уверены, что эпизоды, запечатленные на некоторых фотографиях, будут вам знакомы не понаслышке.

«Что я вижу первым, когда просыпаюсь»

«Кое-кто тут решил не вылезать из кроватки весь день»

«Наша кошка Мия кладет лапки на хвост, чтобы они не замерзли»

«Хотел отправить сестренке фото своей кошки, и вот результат»

«А я-то думала, что Стелла сидит в моем шкафу, потому что это хорошее место для сна»

«Я неделями находила повсюду ватные палочки, а сегодня выяснила, что это кот их крадет и разбрасывает»

«Вот почему мы больше не играем в настольные игры»

«Коты — такие коты»

«Расследует собственное преступление»

«Мне на Рождество подарили 2 шелковые наволочки. Кот уселся сразу на обе»

«Поймана с поличным. Она прогрызла обшивку, чтобы сделать себе гамак, и ни о чем не жалеет»

«Мама, я украла эту колбасу для тебя»

«Она просто не позволяет мне закончить работу»

«Она так и будет стоять в этой позе, пока мы ее не погладим. А если мы делаем это недостаточно быстро, она начинает кричать»

«Раньше моя кошка каждые 10 минут выглядывала во двор и смотрела, как я занимаюсь»

«Они ждут, когда я наконец встану с кровати»

«Каждый вечер она начинает просить, чтобы мы взяли ее на ручки»

«Кажется, он не очень-то рад рождественской фотосессии»

Когда пытаешься погладить кота, а он не в настроении