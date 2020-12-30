19 доказательств того, что быть владельцем кота — ни с чем не сравнимое удовольствие
Владельцы кошек знают, что от них можно ожидать чего угодно. Но иногда поведение пушистых проказников довольно предсказуемо. Например, попытаешься сфотографировать питомца — он постарается испортить снимок, поставишь растение — оно «случайно» упадет, станешь собирать пазл — усатый, конечно, тут как тут.
AdMe.ru отправился любоваться на котиков и примеры их типичного поведения. Мы уверены, что эпизоды, запечатленные на некоторых фотографиях, будут вам знакомы не понаслышке.
«Что я вижу первым, когда просыпаюсь»
«Кое-кто тут решил не вылезать из кроватки весь день»
«Наша кошка Мия кладет лапки на хвост, чтобы они не замерзли»
«Хотел отправить сестренке фото своей кошки, и вот результат»
«А я-то думала, что Стелла сидит в моем шкафу, потому что это хорошее место для сна»
«Я неделями находила повсюду ватные палочки, а сегодня выяснила, что это кот их крадет и разбрасывает»
«Вот почему мы больше не играем в настольные игры»
«Коты — такие коты»
«Расследует собственное преступление»
«Мне на Рождество подарили 2 шелковые наволочки. Кот уселся сразу на обе»
«Поймана с поличным. Она прогрызла обшивку, чтобы сделать себе гамак, и ни о чем не жалеет»
«Мама, я украла эту колбасу для тебя»
«Она просто не позволяет мне закончить работу»
«Она так и будет стоять в этой позе, пока мы ее не погладим. А если мы делаем это недостаточно быстро, она начинает кричать»
«Раньше моя кошка каждые 10 минут выглядывала во двор и смотрела, как я занимаюсь»
«Они ждут, когда я наконец встану с кровати»
«Каждый вечер она начинает просить, чтобы мы взяли ее на ручки»
«Кажется, он не очень-то рад рождественской фотосессии»
Когда пытаешься погладить кота, а он не в настроении
А теперь мы приготовились посмотреть на ваших питомцев. Что они любят делать больше всего?
Фото на превью AsianKhaleesi / Reddit