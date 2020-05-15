19 диких животных, которым люди нашли место не только в сердце, но и в доме

30 0 15 4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У кошек, собак, птиц и рыбок появились конкуренты в виде экзотических животных, которые отлично справляются с ролью диковинного домашнего питомца. Оказывается, лисы, опоссумы, кенгуру и даже гигантские ящерицы могут не только раз и навсегда влюбить в себя хозяев, но и спокойно вести одомашненный образ жизни и легко находить общий язык с другими любимцами.

Мы в AdMe.ru напоминаем, что заводить дикое животное в квартире может быть опасно. Но только взгляните на эти 19 зверьков, которые настолько очаровательны и миролюбивы, что вызывают слезы умиления.

Завернул совенка в плед, чтобы было теплее

Под его наблюдением окрестности точно в безопасности

Одомашнивание прошло успешно

Гепард требует немедленного внимания

Лис нашел себе уютное местечко

Питомец для самых экстравагантных

Приютили этого маленького сорванца

Он не хочет отпускать этот ластик

Этот ежик просто обожает длительные прогулки

Лучшие друзья. Только посмотрите на этих милашек

А вот мой милый бельчонок

Этот енот съел все арахисовое масло своего хозяина. Только взгляните на этого сорванца

А я знаю, как приручить дракона

У нас живет настоящий опоссум!

До чего же милое создание

А у меня живет аксолотль

Аксолотль — неотеническая личинка некоторых видов амбистом, земноводных.

Однажды к нам в дом привезли раненого кенгуру. Мы его оставили — и тут понеслось. Их уже 17

Лисенок Кузьма

Со мной в кровати спит настоящая аргентинская ящерица