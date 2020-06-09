19 самодовольных животных, которые наслаждаются жизнью и плюют на мнение окружающих

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Мы привыкли к определенному поведению наших любимцев, однако почти у каждого животного есть свой характер. Который наши меньшие друзья иногда могут проявлять внезапно и в не свойственной им манере. А смеющиеся хозяева спешат запечатлеть эти курьезные моменты на камеру и поделиться ими в сети.

Мы в AdMe.ru как раз наткнулись именно на такие потешные доказательства того, что каждое животное уникально.

«С моей лошадью все замечательно, просто она обожает заходить в пруд, сидеть там подолгу и пускать пузыри»

«Этой весной я много наблюдал за жизнью диких животных, но эти черепахи — лучшее из всего, что я видел»

«Я потратила последние 15 минут в поисках своего котенка»

«Какая странная птица»

«Ланселот очень любит дождь»

Ничего необычного, просто сидящая лошадь

«Мой брат застал своих кошек за плетением заговора против него»

«Иду я, значит, обратно к своей машине, а тут такое»

«Мои кошки делают эти странные вещи вместо того, чтобы драться, как полагается кошкам»

«Да как у тебя вообще получилось так сделать?»

«Котенок моей сестры открыл для себя прелести телевидения»

«Я знаю, что моя кошечка особенная, хоть и немного странная»

«У этой лошади, мимо которой мы проехали, наверняка лучший день в ее жизни»

Да, именно так и нужно пить воду

«Мой кот просто уснул в моем салате...»

Этому коту необходима перезагрузка

«Он не пришел ко мне, когда я его звала. Нашла его в таком положении»

Кошка, которой таки удалось поймать свой вредный хвост

«Я не знаю почему, но мой кот обожает топить вещи в своей поилке»

А ваши питомцы часто чудят или проявляют свой особый характер? Скиньте фото таких моментов в комментариях.