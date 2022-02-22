19 черных котиков, над красотой которых природа хитроумно поколдовала

Судьба черных кошек незавидна: мало того, что из-за пустых суеверий их недолюбливают, так они еще и чаще попадают в приюты. Одного очаровательного питомца из этой фотоподборки будущие хозяева нашли брошенным в коробке на обочине дороги, другого — в мусорном баке.

Этой статьей редакция AdMe.ru решила показать, что черные мурлыки не менее очаровательны, чем их разномастные братья и сестры. А в качестве бонуса припасла не в меру уверенного в себе кота, который, без сомнения, был бы достойным помощником Воланда.

«Наш новый 4-недельный котенок принял свою любимую позу для борьбы»

«Фрэнсис — это большой старый горшочек, полный фрикаделек»

Трудно устоять перед соблазном почесать его животик, но на деле это ловушка

Его спасли из мусорного бака, и теперь он король всего, что исследует

Она услышала лай собаки в первый раз

Этот котенок пытается провести вас своей привлекательностью, прежде чем поглотить вашу душу

«Мой 15-летний мальчик. Он постарел, но так же мил, как в тот день, когда я взяла его к себе»

«Моя подруга сегодня стерилизовала свою кошку. Из-за лекарств глаза кисы выглядят как 2 тарелки»

«Эти крошечные коготки — это Сажа. Малышку оставили на сельской дороге в коробке с надписью: „Бесплатный котенок“»

За эти глаза можно пройти все 7 кругов ада

Она одновременно и прекрасная, и странная

«Сегодня приютила свою первую черную кошку. Разве она не красавица?»

«Выражение мордочки моей кошки одновременно веселит меня и заставляет мое сердце таять»

«Это Медведь. У него нет породы — он просто черный кот»

«Маленькая Эвридика на самом деле стройная, но из-за пушистой шерсти кажется, что у нее очень пухлые щечки»

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Бонус: «Кот, у которого мы живем»