19 животных-старичков, которые навсегда останутся все теми же маленькими проказниками для своих хозяев

Многие люди заводят домашних животных, чтобы обрести верного друга на долгие годы. Жаль только, что жизнь большей части наших питомцев значительно короче человеческой. И если в 18–20 лет мы только приспосабливаемся к самостоятельности, то для котов и собак это почтенный возраст. Зато стареть наши любимцы умеют гораздо лучше людей. Им все к лицу: и седина, и залысины, и даже выпавшие зубы.

Мы в AdMe.ru с огромным удовольствием пересмотрели фотографии животных-старичков и хотим, чтобы вы вместе с нами мысленно погладили каждого из них.

«Знакомьтесь с Чарльзом. В прошлом году ему стукнуло 16 лет. Он мой мир, а я его»

«Нашел кошку недалеко от дома, когда мне было 19 лет. Сейчас мне 41, а она живет у моих родителей»

«Друзья ждали ребенка, поэтому отдали мне эту недружелюбную 73-летнюю даму. Мне пришлось петь ей песни, чтобы найти общий язык»

«Эта старушка живет с нами всего 2 месяца. Ей около 18 лет, и мы назвали ее Картошкой»

Этой милой даме 22 года

«Приютили 22-летнего песеля несколько месяцев назад. Он постоянно просится гулять и прыгает на диване. Думаем, этот парень с нами надолго»

«В последнее время живу в другой квартире, а 15-летнего Марсика оставляю одного на хозяйстве. Пока справляется»

«Взяли эту старушку из приюта 2 месяца назад. Ей 13 лет, и она идеальна»

«Этому малышу 16 лет. Он мой самый старый друг и живет у меня с тех пор, как мне исполнилось 3 года. Его любимые занятия — есть сыр и орать»

«Моему любимцу уже 22 года. В старости он начал глохнуть и теперь мяукает громче, чем когда-либо. А на первом фото ему около года»

«Нашему старичку исполнилось 14 лет, и мы, как обычно, устроили ему праздник»

Этому парню 14 лет. Он слепой, глухой, но все еще знает, как найти местечко под солнцем

«Это Огонек, он у меня с тех пор, как мне исполнилось 12 лет. Скоро мне будет 31 год, а этот старичок все еще в полном порядке»

«Тому 27 лет, и он обожает погреться на солнце»

«Наш 18-летний кот уснул рядом с 8-месячным котенком»

«Моему милому старичку завтра исполняется 17 лет»

«Этой крохе сегодня исполнился 21 год. Она быстро проглотила свой праздничный ужин и плюхнулась обратно в постель»

«За свои 17 лет она поменяла 3 страны на 2 континентах. Это наша лучшая находка на дачной помойке»

«Фрикадельке 17 лет, и он обожает снег»