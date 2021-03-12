AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

19 человек, которые твердо уверены в том, что все лучшее — котикам

36233
3k

Ни для кого не секрет, что любимое занятие кошек — найти укромное место и проваляться там весь день. Многие владельцы поддерживают в этом питомцев, покупая им специальные домики и обустраивая удобнейшие лежаки. Кто-то заходит еще дальше и задаривает своих любимцев такой роскошью, как питьевой фонтан или личный замок. Впрочем, далеко все пушистики оценят подобные подарки.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый кот заслуживает иметь все блага цивилизации. А дальше пусть уже сам выбирает, развалиться на пуховой перине или тесниться в темном углу. А в бонусе мы покажем идеальные условия, в которых кто угодно будет чувствовать себя котиком.

«Кошка моей мамы пьет воду только из крана в ванной. Поэтому на день рождения мама купила ей это»

«Мама сделала для кошки красивую постель»

«Совет профессионала. Чтобы кот заинтересовался новым домиком, нужно поставить его возле обогревателя. Пиклз второй день выходит лишь для того, чтобы поесть»

«Кто-то установил клетку за окном, чтобы кошка могла любоваться пейзажем внизу»

«Мой мальчик Шпатель прилег вздремнуть в эту снежную ночь»

«Жена традиционно вручает награду „Лучшей кошке месяца“. Но дело в том, что у нас только одна кошка»

«Сделал замок в стиле Minecraft для своего кота»

«Редкое полностью цветущее кошачье дерево»

«На днях купила коту фонтанчик и по совету поставила возле его любимого места для питья. Не сработало»

«Дома накопилась куча газет и рекламных бумажек из почтового ящика. Поэтому я решил соорудить своим котейкам дом по технологии папье-маше»

Идеальные кошачьи будни

«Сделал дом для своей кошки. Выглядит неидеально, но мне всего 14 лет и это мой первый подобный проект»

Кажется, эта кошка обожает плавать в ванне на импровизированной лодке

«Лет 6 назад знакомые нашли бездомного котенка и предложили нам взять его. С тех пор этот милаха живет с нами»

«Моя дочь сшила одеяло для кота, и он в восторге»

«Мой кот живет в раю»

«Сделал кошачий замок, пока сидел дома. Мои коты влюбились в него»

«2 часа потратил на строительство форта для кошки. Но вот что выбрала она»

«Переехал в новый дом с более подходящим видом из окна для моих кошек. Они одобряют»

Бонус: «Этот щенок растет с 6 кошками. А наше кошачье дерево теперь можно называть собачьим»

А какие у ваших питомцев любимые места в доме?

Фото на превью usagisailor / Imgur, razteo / Imgur
36233
3k
Поделиться этой статьёй