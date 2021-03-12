19 человек, которые твердо уверены в том, что все лучшее — котикам

Ни для кого не секрет, что любимое занятие кошек — найти укромное место и проваляться там весь день. Многие владельцы поддерживают в этом питомцев, покупая им специальные домики и обустраивая удобнейшие лежаки. Кто-то заходит еще дальше и задаривает своих любимцев такой роскошью, как питьевой фонтан или личный замок. Впрочем, далеко все пушистики оценят подобные подарки.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждый кот заслуживает иметь все блага цивилизации. А дальше пусть уже сам выбирает, развалиться на пуховой перине или тесниться в темном углу. А в бонусе мы покажем идеальные условия, в которых кто угодно будет чувствовать себя котиком.

«Кошка моей мамы пьет воду только из крана в ванной. Поэтому на день рождения мама купила ей это»

«Мама сделала для кошки красивую постель»

Смотрю, идея успехом не увенчалась. © razteo / Imgur

«Совет профессионала. Чтобы кот заинтересовался новым домиком, нужно поставить его возле обогревателя. Пиклз второй день выходит лишь для того, чтобы поесть»

«Кто-то установил клетку за окном, чтобы кошка могла любоваться пейзажем внизу»

«Мой мальчик Шпатель прилег вздремнуть в эту снежную ночь»

«Жена традиционно вручает награду „Лучшей кошке месяца“. Но дело в том, что у нас только одна кошка»

«Сделал замок в стиле Minecraft для своего кота»

«Редкое полностью цветущее кошачье дерево»

«На днях купила коту фонтанчик и по совету поставила возле его любимого места для питья. Не сработало»

«Дома накопилась куча газет и рекламных бумажек из почтового ящика. Поэтому я решил соорудить своим котейкам дом по технологии папье-маше»

Идеальные кошачьи будни

«Сделал дом для своей кошки. Выглядит неидеально, но мне всего 14 лет и это мой первый подобный проект»

Кажется, эта кошка обожает плавать в ванне на импровизированной лодке

«Лет 6 назад знакомые нашли бездомного котенка и предложили нам взять его. С тех пор этот милаха живет с нами»

«Моя дочь сшила одеяло для кота, и он в восторге»

«Мой кот живет в раю»

«Сделал кошачий замок, пока сидел дома. Мои коты влюбились в него»

«2 часа потратил на строительство форта для кошки. Но вот что выбрала она»

«Переехал в новый дом с более подходящим видом из окна для моих кошек. Они одобряют»

Бонус: «Этот щенок растет с 6 кошками. А наше кошачье дерево теперь можно называть собачьим»