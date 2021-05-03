19 человек, которые однажды завели прожорливого кота. И только потом осознали, что это означает

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Если в чем наши котейки и проявляют свой характер, так это в вопросах еды. У каждого по-своему, но выпросить лакомство они умеют, даже когда не особо голодны: у кого-то в ход идут умилительные глазки, кто-то будит всю квартиру истошным мяуканьем, кто-то гремит чашкой — проигнорировать не получится.

Сегодня мы в AdMe.ru насмотрелись на фото кошек, которых хочется просто взять — и накормить. Советуем перед прочтением посадить на колени пушистого и дать ему вкусняшку. Потому что к середине статьи все равно захочется это сделать.

«Проснулся посреди ночи и увидел это... помогите!»

«Я словно попал в „Сияние“»

Фиона начинает копировать мордочку кошки с упаковок корма, когда проголодается

Именно это он делает, когда хочет кушать

Постоянно забирается повыше и просит еды

Ох, эти глаза...

В 4 утра он поднял на ноги всю квартиру!

Встречайте крошку Тедди: он встает на задние лапки и рычит, когда хочет кушать

Это его «я-голоден-покорми-меня» лицо

«А ведь я еще даже не доел обед...»

«Каждый раз, когда я нахожусь на кухне, мой кот напоминает мне, что ему пора кушать»

Кажется, кое-кто пытается сказать, что не на шутку проголодался

Эта мордочка...

Голоден. И очень зол

Когда хочется есть, а подавальщик еды дрыхнет

«Моя кошка, когда хочет есть, становится похожей на Кота в сапогах. Вы только посмотрите на нее!»

«Так наш кот Макс дает нам понять, что пора его кормить»

Хорошо, что моя кошка не знает этот трюк! © jsmooth7 / Reddit

«Вообще-то, я не наелся!»

Эти взгляды так и кричат: «Дай еды! Мы голодны!»