19 человек, которые однажды завели прожорливого кота. И только потом осознали, что это означает
Если в чем наши котейки и проявляют свой характер, так это в вопросах еды. У каждого по-своему, но выпросить лакомство они умеют, даже когда не особо голодны: у кого-то в ход идут умилительные глазки, кто-то будит всю квартиру истошным мяуканьем, кто-то гремит чашкой — проигнорировать не получится.
Сегодня мы в AdMe.ru насмотрелись на фото кошек, которых хочется просто взять — и накормить. Советуем перед прочтением посадить на колени пушистого и дать ему вкусняшку. Потому что к середине статьи все равно захочется это сделать.
«Проснулся посреди ночи и увидел это... помогите!»
«Я словно попал в „Сияние“»
Фиона начинает копировать мордочку кошки с упаковок корма, когда проголодается
Именно это он делает, когда хочет кушать
Постоянно забирается повыше и просит еды
Ох, эти глаза...
В 4 утра он поднял на ноги всю квартиру!
Встречайте крошку Тедди: он встает на задние лапки и рычит, когда хочет кушать
Это его «я-голоден-покорми-меня» лицо
«А ведь я еще даже не доел обед...»
«Каждый раз, когда я нахожусь на кухне, мой кот напоминает мне, что ему пора кушать»
Кажется, кое-кто пытается сказать, что не на шутку проголодался
Эта мордочка...
Голоден. И очень зол
Когда хочется есть, а подавальщик еды дрыхнет
«Моя кошка, когда хочет есть, становится похожей на Кота в сапогах. Вы только посмотрите на нее!»
«Так наш кот Макс дает нам понять, что пора его кормить»
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Хорошо, что моя кошка не знает этот трюк! © jsmooth7 / Reddit
«Вообще-то, я не наелся!»
Эти взгляды так и кричат: «Дай еды! Мы голодны!»
А как ваши питомцы выпрашивают вкусняшки?
Фото на превью Bigtymesapp / Twitter
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