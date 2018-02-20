19 заботливых людей, которые точно заслуживают право иметь собак и кошек

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Писателю Джону Грогану принадлежит пронзительная фраза: «Так мало времени отпущено нашим любимцам, и большую часть его они ждут, когда мы вернемся домой». Действительно, кошки и собаки обожают нас больше всего на свете. Но и люди умеют быть им благодарными за это. Предлагаем вашему вниманию примеры безграничной любви к питомцам. И мы уверены, что каждый из вас может также послужить образцом трепетного отношения к своему пушистому другу.

AdMe.ru собрал истории хозяев животных, которые знают, что такое настоящая забота.

1. «Я устроил для своего пса собачью вечеринку, но увы, никто не привел на нее своих питомцев»

2. С днем рождения, друг!

3. «Дочь учится в колледже и скучает по нашей собаке. Поэтому я заказал для нее эти кеды»

4. Охранники бизнес-центра сделали «коллеге» домик

5. Кто первый, тот и на диване

6. Хобби кошатников

7. Чем бы котинька ни тешилась, лишь бы не тыгыдык-тыгыдык ночью

8. У этой хаски есть собственная кровать с балдахином, которая ей очень по душе

9. Мужчина сделал рампу, чтобы его 20-летний кот мог залезать на кровать

10. Уровень заботы: эксперт

11. Главное теперь — не шевелиться, а есть можно и одной рукой

12. Домик для лучшего друга

13. Котику тоже нужно чем-то занимать себя в туалете

14. «Мой парень не хотел, чтобы щенок скучал один»

15. Главное, чтобы котикам было тепло и комфортно

16. У каждого песика должен быть дом

17. «Построил замок для своей принцессы»

18. «Наша лучшая покупка в интернет-магазине»

19. Когда кошки домашние, но очень хотят гулять

А на что вы готовы ради своего любимца?