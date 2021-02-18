19 питомцев, для которых нет ничего приятнее, чем спать в обнимку со своим человеком

Даже тот, кто не является владельцем домашнего животного, испытывает щенячий восторг, когда в гостях тискает чью-то мохнатую мордочку. А если бы он еще узнал, насколько приятно этих пушистиков обнимать и засыпать рядом с ними, то наверняка сразу побежал бы в приют и взял себе кошечку или собачку.

Вы только посмотрите на фотографии спящих людей, которые наслаждаются самым сладким сном в обнимку со своими питомцами. Мы в AdMe.ru считаем, что так спать должен каждый человек на планете.

Кажется, всем вполне удобно

«Моя собака обожает дремать и обниматься»

«Наконец-то я застала своего жениха спящим с моим малышом. Они такие милые, прямо до слез»

Спустя 2 минуты после начала фильма

Этот малыш обязательно ляжет рядом со своей хозяйкой, если та вдруг плохо себя почувствует. И это помогает

Вафелька спит в своей привычной позе

Лучшее место для сна

«Мой муж постоянно жалуется, что кошки не прижимаются к нему. Вот фото, на котором он и Молния дремлют вместе»

Просто дремлет с малышом Джерри

Раньше она боялась всех, а сейчас спит с улыбкой на мордочке

«Моя собака родила этого малыша, который любит спать вот так, на спине»

«Муж дремлет с нашей кошечкой. Он укрылся от солнца шляпой, чтобы не зашторивать окно и кошка могла наслаждаться солнечным светом. Это любовь!»

«Она не уснет во время грозы, если я не буду держать ее вот так»

«Мой муженек и кот спят вместе. Люблю это фото»

«Мой племянник и моя кошка Вирола. Ленивые неразлучные друзья»

«Два моих любимых мальчика! Они обожают спать вместе»

«Мой папа и наш новый щенок вместе наслаждаются сном»

«Моя девушка и моя собака любят спать вместе»

«Застала их спящими вместе. Оба храпели»