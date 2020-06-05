19 бесспорных доказательств того, что у природы еще немало козырей в рукаве

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Если вы вдруг знаете, что рыбы умеют ползать по земле и лазить по деревьям, морские игуаны носят лавовых ящериц на голове вместо шляпки, а кровавая медведица — это прекрасная бабочка, примите наше искреннее восхищение.

Потому что мы в AdMe.ru хоть и собаку съели на написании крутых статей, но узнали об этом буквально только что. Ну а если и вы слышите об этом впервые, то вот вам подробности и доказательства, что утверждать, что все знаешь об этом мире, рановато, ох рановато.

1. «Как вы думаете, что это такое? Нашла в море, на ощупь как твердое желе. Поиск по картинкам дал результат, будто это хурма, подосиновик или янтарь»

Ответ: это морской анемон Actinia schmidti.

2. Это не дерево, а спекшийся грунт, который образуется от мощного удара молнии в песок или горную породу, — фульгурит. Он хрупкий и встречается очень редко

3. Иранский остров Ормуз называют филиалом Марса из-за красного цвета песка и воды. В них много охры — природного пигмента, состоящего из гидрата железа и глины

4. Радужные горы Виникунка, Перу

5. Морские игуаны часто носят на голове лавовых ящериц, которые защищают их от докучливых мух

6. Камни сами собой перемещаются по высохшему озеру Рейстрек-Плайя. Недавно выяснилось почему: иногда на дне озера образуется тонкий слой воды, а когда он подмерзает, куски льда плавают по поверхности и толкают камни

7. «Сфотографировал в своем саду прекрасную бабочку. Она называется кровавая медведица»

8. Анабас, или рыба-ползун, с помощью плавников ползает по земле и лазит по деревьям. И вообще может несколько дней обходиться без воды

9. Американская зеленая кваква может выдвигать шею как телескоп

10. Невероятный радужный обсидиан

11. Необычный цветок сирени

12. Это «арбузный снег». Красноватый оттенок ему придают снежные хламидомонады — одноклеточные водоросли, которые просыпаются при потеплении

13. «Черные петунии из моего сада»

14. Баобаб на острове Мадагаскар

15. Мадагаскарский жук-жираф. Такая длинная шея нужна ему, чтобы драться за самку

16. Ящерица-единорог со Шри-Ланки

17. Нарядный червяк с острова Борнео

18. Моховая лягушка

19. Посмотрите, как переливается белый опал

А вы любите ввернуть в разговор любопытные факты, которые мало кому известны?