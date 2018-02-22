18 зверей, про которых хочется сказать: «Это мое тотемное животное»
Кто вы сегодня: неторопливый ленивец или свинка, укравшая 18 банок пива? Или, может, фотогеничная коала? Если вопрос кажется вам нелепицей, просто взгляните на животных из нашей подборки — в них трудно не узнать себя или своих друзей.
Мы в AdMe.ru нашли 18 забавных животных, которые так на нас похожи. А некоторые даже разделяют наши увлечения — об этом бонус в конце, не проглядите.
«Нашел тотемное животное отца моей девушки»
Он проснулся, начал слезать с дивана и снова уснул
Я в долгожданные выходные
Как это — нельзя прийти в спортзал просто посидеть?
Когда над тобой нависла куча дел и проблем, а ты такой:
Аромат еды пробудил древнее зло
Свинка в Австралии украла 18 банок пива из лагеря, напилась и попыталась сразиться с коровой
Кажется, эти коты точно передали структуру любой компании
Пес Вейфер — мое тотемное животное. «Привет! Меня зовут Вейфер. Я не болен. (Просто я ленивый.)»
Мое лицо, когда выиграл в споре
У меня 99 проблем, но я их все проигнорирую и пойду посплю
А это я по пятницам
И так каждый раз!
Девушки примерно так позируют для фото в инстаграме
Когда бабуля дает тебе денежку, а мама говорит: «Не надо ему ничего давать»
Мое тотемное животное — слоненок, который пытается залезть в таз
Смотришь канал о дикой природе, как вдруг узнаешь себя
Она: Милый, ты с каким животным себя ассоциируешь? Волк? Тигр? Леопард?
Я:
Бонус: просто маленькая девочка смотрит ТВ со своей 3,5-метровой ручной змеей
А кого вы бы выбрали своим тотемным животным? Поделитесь фотографиями в комментариях!
Фото на превью DV123/Pikabu, iProcione/Pikabu