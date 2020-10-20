18 животных, у которых теперь есть дом, и эмоции на их мордочках сильнее слов
Возможно, когда-нибудь мы будем жить в мире, где у каждого животного будет свой дом и любящие хозяева. Но пока эта утопия не наступила, еще много братьев наших меньших находится в приютах или на улице. Но мир не без добрых людей, и фотографии из сегодняшней подборки это в очередной раз доказывают.
Мы в AdMe.ru глубоко уважаем тех, кто спасает животных и преображает их своей любовью, ведь именно на доброте и держится этот мир.
«Только что приютил этого старичка, чтобы быть рядом в его золотые годы»
«Встречайте Дикую Кошку Фиону, бывшего бездомного котенка, рожденного с самыми красивыми глазами»
«Тефтелька, добро пожаловать в новый дом»
«Мы приютили эту слепую кошечку (Куга), и она, кажется, нашла свое любимое место. Она сидит так почти каждый день»
«Сегодня приютила эту 11-летнюю красавицу. Большую часть жизни она провела на улице, а последние 118 дней — в приюте. Это была ее реакция на игрушку в честь приезда домой, и она спала с ней несколько часов спустя»
«Взял к себе домой брата и сестру, и они очаровательны»
«Приняли этого малыша к себе домой несколько дней назад. Мы уже неразлучны»
«Усыновил эту девочку в июле. С тех пор мы боролись со множеством проблем со здоровьем. Ветеринары задавались вопросом, почему я потратил сотни долларов на собаку, которую „едва знаю“. Как будто они никогда не смотрели ей в глаза»
«Через 10 минут после „усыновления“»
«Шерсть Луны стала лучше с тех пор, как мы приютили ее 6 недель назад»
«3 месяца против 13 месяцев. Из покрытого блохами малыша он превратился в большого красивого мужчину»
«Только вчера взял этого парня. У него небольшая деформация челюсти, но я думаю, что он очаровательный»
«Мы много лет хотели приютить борзую, и вот наша ирландская девочка наконец-то здесь»
«Этот маленький парень подошел ко мне 2 месяца назад, когда я был во дворе дома»
«Мой приемыш, его зовут Локи»
«Наконец после возвращения из приюта он одарил нас улыбками и вилянием хвостом. Похоже, он понял, что мы никуда не уйдем. Маленькая победа»
«Как сильно преображает любовь»
Поделитесь и вы фотографией своего питомца и расскажите, как он оказался с вами.
Фото на превью Luciphyr729 / reddit