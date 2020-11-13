18 животных, которых ждала только старость в приюте. Но удача им улыбнулась

Все братья наши меньшие очаровательны по-своему. Но у симпатичных, ухоженных и здоровых котов и собак значительно больше шансов найти себе любящих хозяев. Бедные миляги с непростой историей или разными хворями в багаже часто ждут шанса попасть в новую семью и скитаются по приютам годами. Поэтому так приятно, когда они, несмотря ни на возраст, ни на болезни, наконец обретают заботу и любовь.

Мы в AdMe.ru убеждены, что любой питомец заслуживает теплый и уютный дом, верных друзей, мягкую подстилку и вдосталь вкусностей. Как бы он ни выглядел.

«Взял из приюта котенка, у которого не было одного уха. Она спасла меня, когда у меня были тяжелые времена»

«Год назад нашла своего лучшего друга. Он скитался по приютам, пока ему не исполнилось 10 месяцев. Теперь сделаю все, чтобы остаток жизни он был счастлив»

«Познакомьтесь с Чарли. Только что взяла свою первую собаку из приюта. Он немного глуховат, но такой очаровашка!»

«Только что забрали нашу новую собаку, Элли»

«Когда мы нашли Бони, она страдала от блох и глазной инфекции»

«Знакомьтесь с Пиклсом. Взяла из приюта этого 11-летнего котика. Ему уже значительно лучше»

Базз и Локи все еще ждут заботливых хозяев

«Не смогла уйти из приюта без Арло. Теперь он счастлив»

«Когда 2 месяца назад мы подобрали нашего котенка, он был практически лысым и страдал от блошиной анемии. И посмотрите на него теперь»

«Наш обожаемый ангелочек Альберт в тот день, когда мы забрали его из приюта»

«Взяли из приюта 11-летнего кота. Сегодня он впервые гуляет на улице»

«Похоже, Брюсу был нужен хороший дом. И теперь он у него есть»

«Только что взяла из приюта этого 10-летнего котейку. Имя еще не придумала»

«Пеппер 13 лет, и предыдущие хозяева с ней плохо обращались. Зато теперь ее ждут только любовь и обнимашки»

«Взяли из приюта 8-летнего бигля. А недавно ветеринар сказал, что он, скорее всего, помесь и ему всего 4 года. Мы счастливы»

«2 недели тому назад ветеринар сказал, что этот котенок не выживет. А теперь он совершенно здоров»

«Когда я взяла Клео из приюта, у нее были проблемы с сердцем. Теперь она здоровая и счастливая собака»

«Взяли сегодня песеля из приюта. Ветеринар говорит, ему 12 или 13 лет»