18 животных с изюминкой внешности, которых хочется поскорее крепко обнять

Люди любят своих питомцев не за то, что они выглядят идеально. Даже если у наших пушистых разноцветные глаза или не пойми какой окрас, это не влияет на наше отношение к ним: для нас они всегда уникальны и неповторимы. И если у них странные лапки из-за болезни или нет одного глаза — они все так же достойны любви. И получают ее от нас сполна.

Мы в AdMe.ru любим животных беззаветно и можем смотреть на них часами. И считаем, что все их особенности только добавляют им прелести.

«У нее самые прекрасные глаза из тех, что я когда-либо видел»

У этого пса настолько разные глаза, что кажется, будто он постоянно подмигивает

У этого малыша врожденный дефект развития костей передних лап. Это не вредит ему, но вероятность появления артрита у него выше, чем у других псов

«Ты фотографируешь? Я просто хочу поиграть!»

Волоски на его ушах выглядят как антенны для связи с далеким космосом

«Мой кот и его большой нос»

«Собака моей сестры. Ее зовут Лайт, и я думаю, что она альбинос»

«Это моя кошка. Она выглядит словно сумасшедшая кукла»

Хороший мальчик показывает всем свой пятнистый язык

Вот это щеки у почтенного джентльмена!

«Моя сестра сделала праздничные фотографии со своим ежиком-альбиносом»

«Почему люди называют ее уродливой? А я считаю, что она прекрасна. Конечно, она моя, и я могу быть предвзятым, но все же»

Совсем не уродливая! Такая красивая и нежная! © pass_the_furbabies / Reddit

«Мой ротвейлер-хаски величествен, как и всегда»

Он будто смотрит прямо в душу. © Bluefox2309 / Reddit

«Мой особенный кот. Он всегда смотрит, как я рисую»

«Мой одноглазый песик породы брюссельский гриффон»

«Я встретил бездомную кошку, и она просто пошла за мной в дом. Полагаю, теперь у меня есть кошка»

У этого кота будто есть дополнительные шикарные усы

«У кролика моей бабушки сердечко вокруг глаза»