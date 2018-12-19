17 животных настолько больших размеров, что в их существование так сразу и не поверишь

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Мы знаем, что животные могут быть большими и маленькими, и нас совершенно не удивляет, что корова крупнее, чем, скажем, собака. Но что, если вы увидите жука размером с ладонь или кролика, превосходящего по габаритам среднюю собаку? Мать-природа всегда найдет, чем нас удивить, а встреча с этими гигантами наверняка заставила бы нас усомниться в собственном зрении.

Эти невероятные животные заставили всю редакцию AdMe.ru сказать «Ух ты!», и теперь мы просто не можем не поделиться с вами полученными впечатлениями.

1. Познакомьтесь с фламандским кроликом размером со среднюю собаку. Рекордная длина - 1,3 м!

2. Этот жук-слон полностью оправдывает свое название

3. Этих гигантских морских звезд обнаружили в Антарктике

4. Коровы некоторых пород гораздо выше человека

5. Пальмовый вор - крупнейший в мире краб, обитающий на суше

6. А это Фредди, самая высокая собака в мире, официальный рекордсмен

7. Эти жуки из Южной Африки могут достигать 16,5 см в длину!

8. Его зовут Брут, его длина 5,5 м, а возраст около 80 лет. Брут прославился после первого же своего снимка в 2011 году

9. Лошади породы першерон известны своим высоким ростом. Воплощение силы, грации и красоты, не правда ли?

10. Этому мужчине посчастливилось найти китайскую исполинскую саламандру. Ну и размер!

11. Вы бы поверили собственным глазам, если бы увидели этого гигантского сверчка?

12. Представляем вам японского краба-паука, самого длинноногого краба в мире

13. Это гигантская амазонская сколопендра. Выглядит пугающе, да?

14. Длина гигантской африканской сухопутной улитки может достигать 20 см

15. Эта гарпия просто великолепна!

16. Вы когда-нибудь могли вообразить себе моржа таких размеров?

17. Познакомьтесь с павлиноглазкой атлас — одной из крупнейших бабочек на планете