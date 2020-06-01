18 животных, которые плевать хотели на то, что они милые и пушистые

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Мы давно привыкли считать своих питомцев милыми и дружелюбными созданиями, такими ласковыми пушистиками с большим сердцем. Но, как показывает практика, внешность бывает очень обманчива, а под милой натурой легко может прятаться не самый приятный характер.

В этой подборке AdMe.ru объединил фото суровых питомцев, чьим хозяевам приходится мириться с их усатым и пернатым превосходством.

Крыса: ожидание и реальность

«Эта спокойная морда выглядит так, как будто она хочет убить меня во сне»

«Я так спешил уединиться в туалете. Не вышло»

«Кто-то украл мою собаку и заменил ее гремлином»

«Дома я никогда не могу спокойно поесть один»

«Эйнштейну надоели люди, которые отнимают его любимую игрушечную собаку. И он решил никому ее не отдавать»

Когда дама настойчиво требует поцелуев

Когда просят сделать улыбочку, а ты такая: «Ы-ы-ы-ы»

Мять плед и не терять серьезный вид — особый уровень мастерства

Когда кошка недовольна, она не станет молчать и все выскажет

Этот кот своего точно не упустит

Такой маленький, но уже опасный

«Просто он больше не хотел ее вылизывать. И, кажется, совершил ошибку»

«Мы назвали ее „Дайте мне поговорить с менеджером“»

«Он не хочет отдавать мне мой доллар»

Не хотелось бы такую банду встретить в темной подворотне

«Вид из кухни моих родителей этим утром. Если что, у них нет никаких кошек»

Кажется, для белой собаки это было неожиданно

А вы знакомы с питомцами, которые выглядят как захватчики мира?