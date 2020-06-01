18 животных, которые плевать хотели на то, что они милые и пушистые
Мы давно привыкли считать своих питомцев милыми и дружелюбными созданиями, такими ласковыми пушистиками с большим сердцем. Но, как показывает практика, внешность бывает очень обманчива, а под милой натурой легко может прятаться не самый приятный характер.
В этой подборке AdMe.ru объединил фото суровых питомцев, чьим хозяевам приходится мириться с их усатым и пернатым превосходством.
Крыса: ожидание и реальность
«Эта спокойная морда выглядит так, как будто она хочет убить меня во сне»
«Я так спешил уединиться в туалете. Не вышло»
«Кто-то украл мою собаку и заменил ее гремлином»
«Дома я никогда не могу спокойно поесть один»
«Эйнштейну надоели люди, которые отнимают его любимую игрушечную собаку. И он решил никому ее не отдавать»
Когда дама настойчиво требует поцелуев
Когда просят сделать улыбочку, а ты такая: «Ы-ы-ы-ы»
Мять плед и не терять серьезный вид — особый уровень мастерства
Когда кошка недовольна, она не станет молчать и все выскажет
Этот кот своего точно не упустит
Такой маленький, но уже опасный
«Просто он больше не хотел ее вылизывать. И, кажется, совершил ошибку»
«Мы назвали ее „Дайте мне поговорить с менеджером“»
«Он не хочет отдавать мне мой доллар»
Не хотелось бы такую банду встретить в темной подворотне
«Вид из кухни моих родителей этим утром. Если что, у них нет никаких кошек»
Кажется, для белой собаки это было неожиданно
А вы знакомы с питомцами, которые выглядят как захватчики мира?
Фото на превью michaelmurfy / reddit