18 животных, которых так и тянет стащить что-нибудь из чужой тарелки

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С домашними питомцами не соскучишься, особенно с любителями украсть что-нибудь съедобное. Иногда, конечно, хочется их отругать, но при одном взгляде на любимую мордашку мы готовы каждый раз прощать им все на свете.

Мы в AdMe.ru умиляемся, глядя на этих пушистых проказников, которые смотрят голодными глазами уже через 5 минут после того, как поели.

Кот обиделся, что его поймали на воровстве

«Когда пытался забрать у нее картошку, начала драться, не хотела отдавать»

Лишь бы что украсть

«Взгляните на мою собаку Фриду, которая съела целую упаковку сыра, пока я была в душе»

«Мой кот Марсик бандитствует и тащит со стола еду»

«Котенку показалось, что я недостаточно его кормлю. Он решил исправить ситуацию и застрял»

Иногда Нудл предпочитает проживать свой экзистенциальный кризис в холодильнике

«Кто украл хлеб? Я не понимаю, о чем ты говоришь, мама!»

«В первую очередь кормлю ужином кота, сегодня на зов откликнулся не только он. Но кот все же победил. Украл мясо у собаки и решил отметить. В качестве гарнира выбрал почему-то траву»

«Кто-то остался без завтрака? Думаю, я знаю, где он»

Ее лапа застряла, когда она пыталась достать еду из своей автоматической кормушки

Тихо взял и ушел — называется «нашел»

Несмотря на наличие маски, преступник был пойман. По поводу пропажи еды из ближайшего мусорного контейнера хранит молчание

Подозреваемый был отпущен ввиду отсутствия улик, но через 11 секунд его нашли в том же мусорном контейнере.

Это всего лишь маленький чихуа-хуа, но внутри него спит огромный хищник

Воришка супа обнаружен по рыжему рту

«Да я просто смотрю»

Застали на месте преступления: украла со стола. Во взгляде отчаяние, что спалилась

«Поймал его на краже говяжьей щечки в вечер тако»

Не похоже, что у тебя получится вернуть это мясо. По крайней мере, без боя. © MOcatmom / Reddit