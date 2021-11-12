18 животных, которых сфотографировали в необычайно подходящий момент

Как же часто бывает, что нестандартный или невыразимо умилительный кадр со своим питомцем просто не можешь сделать, потому что не успел включить камеру или быстро найти телефон. К счастью, есть такие хозяева, у которых телефон всегда наготове и поэтому просто забит крутыми фотками домашних любимцев, а экстраординарные кадры занимают среди них особое место.

Мы в AdMe.ru верим, что рядом с котами и собаками нужно всегда держать телефон в руке и с включенной камерой, чтобы получать такие экстравагантные фото, как у героев этой статьи.

«Мама сделала лучшее фото котов»

«Вы видели Тинкса?»

Кажется, кот открыл в себе волшебника

Двойная доза умилительности

Петух постепенно превращается в овал

Кажется, эта кошка изобрела новый способ лежать

«Кто-то остался недоволен сегодняшним меню»

«Моя кошка увидела свое отражение!»

Когда подловили на горячем

«В смысле это не еда?!»

Ничто не помешает тебе заснуть тогда, когда захочешь

«Вы хотите об этом поговорить?»

«Я обыскал весь дом. Потом смотрю, а кошка выглядывает из-за шкафа!»

«Когда ел-ел и не заметил, что заснул»

«Мой кот проверял покупки и понюхал говядину...»

И в качалку не надо ходить

Когда у тебя есть свой личный идеальный шарф

«Мне казалось, она парит...»