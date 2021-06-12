18 животных, которых нужно понять, простить и проворковать: «А кто это тут такой хорошенький?»

Каждый, кому посчастливилось жить под одной крышей с домашним питомцем, понимает, как временами сложно быть строгим хозяином и поддерживать дисциплину. Только представьте это мучение, когда ваш пушистый и хвостатый наделал дел и на него хочется, но просто невозможно сердиться. Остается только умиляться.

Нам в AdMe.ru хорошо знакома эта ситуация, и, как выяснилось позже, многим пользователям интернета тоже. При просмотре этих фото наш мимиметр зашкалил и сломался. Самое время проверить, выдержит ли ваш.

«Разбил тарелку и боится, что его накажут»

«Это Ока. Бедняжка сломала свою любимую корзину»

«Кто-нибудь еще знает такого негодника, который заваливается в кучу мусора и ждет, когда его подметут?»

«Сама виновата, что проспала свое рабочее место»

«Сидит, как ни в чем не бывало, на своем троне разрушения»

«Кое-кто залез в шкаф и просыпал фасоль»

«У нас с котом негласная сделка: он не забирается на стол в моем присутствии, а я делаю вид, что не знаю, что он туда лезет, когда меня нет»

«Так проходят мои часы в заточении»

«Сижу с кошкой мамы. Признаюсь, уже сожалею об этом решении»

«Сожрал миску хлопьев, стоило мне выйти из комнаты»

«Попытка сдать с ним онлайн-экзамен — само по себе уже испытание»

«Сегодня котенок подарил мне пробку из ванной»

«Каждый раз, когда ем мороженое, Энди превращается в негодника»

«Это дикое животное спало целый день. Теперь он будет нападать на меня всю ночь!»

«„Ты что, издеваешься надо мной?“ — первое, что я сказала этим утром»

«Мой кот залез в мешок с мусором, опрокинул его, а потом... просто заснул там на 2 часа»

«Пришел домой и увидел это. И да, у меня нет кота»

«Отвернулась ведь буквально на секунду»