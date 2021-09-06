18 животных, которых мать-природа создавала, отрываясь на полную катушку

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Как известно, нет ни одной одинаковой снежинки, и каждая капелька воды тоже по-своему уникальна. Распространяется это простое правило абсолютно на всех — и на людей, и на животных.

Мы в AdMe.ru, без сомнения, души не чаем в своих питомцах независимо от их цвета, размера или, скажем, мелодичного мяуканья. Но это не мешает нам любоваться теми пушистиками, которые получили от природы щедрый бонус в виде уникальной расцветки.

Как будто глаз хаски прифотошопили к мордочке чихуахуа

То чувство, когда ты действительно получился слишком прекрасным для этого мира

«Знакомьтесь, это Фэнни. У нее витилиго, поэтому некоторые участки шерсти обесцвечены»

Его хвост похож на поджаренную зефирку

Смотрите-ка, да тут две собаки в одной!

«Это самая потрясающая генетическая мутация, которую я только видел в жизни!»

Кажется, эта кошечка увлекается макияжем в стиле smoky eyes

«Увидел эту красоту возле моего салона. Кажется, его (или ее?) дедушка и бабушка были разных цветов»

«У моего пса идеально поделенный надвое глаз: наполовину зеленый, наполовину голубой»

Они совсем забыли раскрасить и ее носик тоже!

«Сделала себе такой же макияж, какой носит мой кот»

«У нашего мальчика действительно уникальная окраска»

«У нашей Адели на мордочке настоящий полноценный макияж. И очень аккуратные брови»

«Встретил вот такого лабрадора этим утром»

Когда природа не смогла решить, какой цвет подходит лучше

«У моего котенка на шерстке есть пятнышко в виде сердца. И это просто супермило»

«Меня зовут Снежинка. И мой носик сделан из кусочка угля»

«Моя собака выглядит так, словно накрасила только один глаз»