18 животных, которых мать-природа создавала, отрываясь на полную катушку
Как известно, нет ни одной одинаковой снежинки, и каждая капелька воды тоже по-своему уникальна. Распространяется это простое правило абсолютно на всех — и на людей, и на животных.
Мы в AdMe.ru, без сомнения, души не чаем в своих питомцах независимо от их цвета, размера или, скажем, мелодичного мяуканья. Но это не мешает нам любоваться теми пушистиками, которые получили от природы щедрый бонус в виде уникальной расцветки.
Как будто глаз хаски прифотошопили к мордочке чихуахуа
То чувство, когда ты действительно получился слишком прекрасным для этого мира
«Знакомьтесь, это Фэнни. У нее витилиго, поэтому некоторые участки шерсти обесцвечены»
Его хвост похож на поджаренную зефирку
Смотрите-ка, да тут две собаки в одной!
«Это самая потрясающая генетическая мутация, которую я только видел в жизни!»
Кажется, эта кошечка увлекается макияжем в стиле smoky eyes
«Увидел эту красоту возле моего салона. Кажется, его (или ее?) дедушка и бабушка были разных цветов»
«У моего пса идеально поделенный надвое глаз: наполовину зеленый, наполовину голубой»
Они совсем забыли раскрасить и ее носик тоже!
«Сделала себе такой же макияж, какой носит мой кот»
«У нашего мальчика действительно уникальная окраска»
«У нашей Адели на мордочке настоящий полноценный макияж. И очень аккуратные брови»
«Встретил вот такого лабрадора этим утром»
Когда природа не смогла решить, какой цвет подходит лучше
«У моего котенка на шерстке есть пятнышко в виде сердца. И это просто супермило»
«Меня зовут Снежинка. И мой носик сделан из кусочка угля»
«Моя собака выглядит так, словно накрасила только один глаз»
У вас есть домашний питомец? Мы будем рады увидеть его фото.
Фото на превью MayaKitsu / Reddit
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