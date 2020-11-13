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18 животных, внешность которых словно кричит о том, что они не с нашей планеты

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Некоторым животным несказанно повезло родиться с внешностью, которая отличает их от их же сородичей. Как, например, крокодильчикам Соли и Перцу с альбинизмом и меланизмом. Но есть животные с нестандартной и яркой внешностью, которые являются типичными представителями своего вида, просто мы их редко видим, и оттого они кажутся нам необычными.

Мы в AdMe.ru в очередной раз насладились красотой природы и даже не верим в то, что все эти зверушки и в самом деле существуют.

1. «По дороге на работу увидел оленя-альбиноса»

© boBByHiLL-4prez / Reddit

2. Соль и Перец — крокодилы с альбинизмом и меланизмом. Между этими фото разница ровно в год

3. Эта парочка голубоногих олуш была застукана на Галапагосских островах в процессе ритуала ухаживания

© PETER J. RAYMOND / Science Photo Library / East News

4. Собака убеждает фламандского кролика, что пародировать ее — не очень хорошая затея

© Imgur

5. Изредка у котиков рождаются альбиносы. Но в действительности они больше выглядят рыжими! Хотя темный пигмент отсутствует даже на радужной оболочке глаз

© ABC News / Facebook

6. Африканский марабу — один из крупнейших представителей аистовых. В среднем его длина — 115–152 см, размах крыльев — 225–287 см

© East News

7. «Вы когда-нибудь видели паука-альбиноса? Нашел этого парня в Бретани (Франция). Он около 3–5 см в длину»

© ItsKicks / Reddit

8. «Выглядываешь в окно и видишь его. Что ты будешь делать?»

© Beard_KW / Twitter

9. «Интересно, обрету ли я суперспособности, если он меня укусит?»

© sachku / Reddit

10. Это летучий дракон. Этот род ящерицы обитает в Юго-Восточной Азии. По бокам туловища расположены широкие кожные складки, которые могут расправляться в виде крыльев. Эти ящерицы способны преодолевать расстояние свыше 20 м

© ROBBIE SHONE / Science Photo Library / East News

11. Эта птичка — квезаль. Она занесена в Международную Красную книгу, однако люди вырубают тропические леса, а это единственное место их обитания. Так что стоит задуматься о дополнительных мерах охраны

© Gregory Basco/Imago Stock and People/East News

12. А это — белый листонос, вид летучих мышей из Центральной и Южной Америки. Длина их тельца не превышает 5 см. Днем они предпочитают отдыхать, а ночью отправляются на поиски пищи

13. Пожалуй, антилоповый заяц — самый очаровательный ушастик в мире

14. Просто посмотрите на этих китайских шелковых курочек!

15. Гоацины не очень любят летать и предпочитают перебираться с ветки на ветку при помощи лапок. А после дождя они сушат перья, расправив крылья. Так они могут просидеть несколько десятков минут до полного высыхания

© East News

16. Этот морской котик — лейкист. В отличие от альбинизма, который затрагивает лишь меланин, лейкизм характеризуется сокращением всех типов пигмента. У таких животных белый окрас наружного покрова, но глаза всегда темного цвета

© Science Photo Library / EAST NEWS

17. Нетопырь Дарвина не очень хороший пловец. Он предпочитает ходить по дну океана, используя свои грудные плавники

© ullstein bild / ullstein bild / Getty Images

18. Эта лопастная черепашка — альбинос была найдена в пруду в Бурдване. Обычно такие черепашки имеют едва заметные желтые пятна на панцире, эта же вся желтая

© Debashish Sharma, IFS / Twitter, © Debashish Sharma, IFS / Twitter

А вам когда-нибудь приходилось встречать животных, сорвавших генетический куш?

Фото на превью ABC News / Facebook
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