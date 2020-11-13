18 животных, внешность которых словно кричит о том, что они не с нашей планеты

Некоторым животным несказанно повезло родиться с внешностью, которая отличает их от их же сородичей. Как, например, крокодильчикам Соли и Перцу с альбинизмом и меланизмом. Но есть животные с нестандартной и яркой внешностью, которые являются типичными представителями своего вида, просто мы их редко видим, и оттого они кажутся нам необычными.

Мы в AdMe.ru в очередной раз насладились красотой природы и даже не верим в то, что все эти зверушки и в самом деле существуют.

1. «По дороге на работу увидел оленя-альбиноса»

2. Соль и Перец — крокодилы с альбинизмом и меланизмом. Между этими фото разница ровно в год

3. Эта парочка голубоногих олуш была застукана на Галапагосских островах в процессе ритуала ухаживания

4. Собака убеждает фламандского кролика, что пародировать ее — не очень хорошая затея

5. Изредка у котиков рождаются альбиносы. Но в действительности они больше выглядят рыжими! Хотя темный пигмент отсутствует даже на радужной оболочке глаз

6. Африканский марабу — один из крупнейших представителей аистовых. В среднем его длина — 115–152 см, размах крыльев — 225–287 см

7. «Вы когда-нибудь видели паука-альбиноса? Нашел этого парня в Бретани (Франция). Он около 3–5 см в длину»

8. «Выглядываешь в окно и видишь его. Что ты будешь делать?»

9. «Интересно, обрету ли я суперспособности, если он меня укусит?»

10. Это летучий дракон. Этот род ящерицы обитает в Юго-Восточной Азии. По бокам туловища расположены широкие кожные складки, которые могут расправляться в виде крыльев. Эти ящерицы способны преодолевать расстояние свыше 20 м

11. Эта птичка — квезаль. Она занесена в Международную Красную книгу, однако люди вырубают тропические леса, а это единственное место их обитания. Так что стоит задуматься о дополнительных мерах охраны

12. А это — белый листонос, вид летучих мышей из Центральной и Южной Америки. Длина их тельца не превышает 5 см. Днем они предпочитают отдыхать, а ночью отправляются на поиски пищи

13. Пожалуй, антилоповый заяц — самый очаровательный ушастик в мире

14. Просто посмотрите на этих китайских шелковых курочек!

15. Гоацины не очень любят летать и предпочитают перебираться с ветки на ветку при помощи лапок. А после дождя они сушат перья, расправив крылья. Так они могут просидеть несколько десятков минут до полного высыхания

16. Этот морской котик — лейкист. В отличие от альбинизма, который затрагивает лишь меланин, лейкизм характеризуется сокращением всех типов пигмента. У таких животных белый окрас наружного покрова, но глаза всегда темного цвета

17. Нетопырь Дарвина не очень хороший пловец. Он предпочитает ходить по дну океана, используя свои грудные плавники

18. Эта лопастная черепашка — альбинос была найдена в пруду в Бурдване. Обычно такие черепашки имеют едва заметные желтые пятна на панцире, эта же вся желтая

Она похожа на плавленый сыр из бургера в McDonald’s. © General Rusty since 1978 / Twitter