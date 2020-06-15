18 животных, которые согласны только на 100 % внимания от своих мам

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Материнство может быть очень тяжелым даже для животных. Но в конце концов это самая классная работа в мире. Независимо от вида дети чувствуют себя в безопасности рядом со своей мамой и поэтому не отлипают от нее ни на секунду.

Мы в AdMe.ru никогда не откажемся от новой порции звериных снимков, поэтому вот 18 фото, милота которых просто зашкаливает. А в конце статьи вы найдете бонус, доказывающий, что животные — самые ласковые существа на планете.

1. «Ку-ку! Тут всегда найдется местечко и для второго!»

2. Этот маленький щенок, должно быть, нашел самое уютное место на земле

3. Мамин животик — лучшая подушка

4. Эта кошка оказалась не готова к такому объему нежностей от своей жизнерадостной банды

5. Скрытая атака! Потому что мамина работа — всегда быть начеку...

6. «Мама-кошка свернулась вместе со своим малышом, родившимся час назад»

7. Сила матери может измеряться в количестве малышни, которую она способна унести

8. Как еще ребенок должен привлекать внимание мамы-козы? Борода ведь для чего-то нужна!

9. Зачем грести своими маленькими ножками, если можно просто использовать маму как веселую лодку?

10. Иногда самая малая доля заботы заменяет весь мир

11. ’’Все на борт Мама-экспресса!’’

12. ’’Маме не нужен сон, маме нужно поиграть... верно?’’

13. Нет времени на одиночество, когда ваши дети настроились показать вам всю свою любовь

14. Все равно что спать на облаке...

15. Птенец — это одни сплошные сюрпризы

16. Самая захватывающая поездка в жизни!

17. Эмоции этого теленка почти чувствуются через фото

18. Эта счастливая улыбка

Бонус: даже приемные дети окружают маму любовью!

Какое из этих фото сделало ваш день?