18 животных, которые прошли путь от пищащего комка грязи до домашнего короля
Порой видишь на улице бездомного хвостатого, и жаль становится, что добрую долю своего очарования он растерял от такого образа жизни. На самом деле ее нетрудно вернуть, если окружить зверька любовью и заботой. Так и поступили герои сегодняшней подборки, и от их результатов на душе становится тепло.
AdMe.ru с огромным уважением относится к людям, которые дают таким животным дом и шанс на новую, счастливую жизнь. Купить выхоженного красавца несложно, а вот с нуля воспитать восхитительного зверя — это уже подвиг.
«Плуто месяц назад и сегодня. Счастлива, что он стал самым милым и игривым»
- Безумие, как смена среды может изменить кота за месяц. Словно 2 разных зверя. © Lenyti / Reddit
«Путь от брошенного и скованного до счастливого и здорового»
«Я взяла самого недружелюбного кота в приюте. Он был напуган и враждебен к людям. Спустя 8 месяцев терпения и любви он стал ласковейшим котиком»
«3 года назад доставщик нашел его в картонной коробке. Рады, что после этого он нашел нас»
«Когда я его взял, ему было 10 лет. Теперь 12»
«Это Рипли в тот день, когда мы забрали ее из приюта, и сейчас, когда она с нами 3 года»
«Мой некогда худющий приемный кот Помело превратился в настоящую суперзвезду всего за 6 месяцев»
«Макс 3 года назад и сейчас, когда стал весить на 9 кг больше»
«Нашел этого парня полтора года назад. Теперь он выглядит шикарно»
«Взяли из румынского приюта. Теперь ее жизнь явно лучше»
До и после лечения от множества болезней
«Сразу после спасения и теперь, когда она стала заядлым любителем гуляний и беготни»
«Год назад она отказывалась покидать свою подстилку в приюте. Ее нынешняя кровать нравится ей гораздо больше»
За ней не ухаживали больше года
«Предыдущие хозяева от него отказались, и ему пришлось 4 месяца провести в приюте, хотя это самый нежный и милый кот, которого я встречал»
«Пенни до и после того, как прожила с нами год. Раньше она дрожала, когда мы смотрели в ее сторону. Теперь радостно играет с другими животными и принимает пожертвования в виде сыра»
«Это ее первая ночь у меня и 10 месяцев спустя. Из больной и истощенной превратилась в наглую красавицу»
От встревоженных глаз до уверенных
А как ваши мохнатые друзья менялись со временем?
Фото на превью rollybygolly / Reddit
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