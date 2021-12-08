18 животных, которые прошли путь от пищащего комка грязи до домашнего короля

Порой видишь на улице бездомного хвостатого, и жаль становится, что добрую долю своего очарования он растерял от такого образа жизни. На самом деле ее нетрудно вернуть, если окружить зверька любовью и заботой. Так и поступили герои сегодняшней подборки, и от их результатов на душе становится тепло.

AdMe.ru с огромным уважением относится к людям, которые дают таким животным дом и шанс на новую, счастливую жизнь. Купить выхоженного красавца несложно, а вот с нуля воспитать восхитительного зверя — это уже подвиг.

«Плуто месяц назад и сегодня. Счастлива, что он стал самым милым и игривым»

Безумие, как смена среды может изменить кота за месяц. Словно 2 разных зверя. © Lenyti / Reddit

«Путь от брошенного и скованного до счастливого и здорового»

«Я взяла самого недружелюбного кота в приюте. Он был напуган и враждебен к людям. Спустя 8 месяцев терпения и любви он стал ласковейшим котиком»

«3 года назад доставщик нашел его в картонной коробке. Рады, что после этого он нашел нас»

«Когда я его взял, ему было 10 лет. Теперь 12»

«Это Рипли в тот день, когда мы забрали ее из приюта, и сейчас, когда она с нами 3 года»

«Мой некогда худющий приемный кот Помело превратился в настоящую суперзвезду всего за 6 месяцев»

«Макс 3 года назад и сейчас, когда стал весить на 9 кг больше»

«Нашел этого парня полтора года назад. Теперь он выглядит шикарно»

«Взяли из румынского приюта. Теперь ее жизнь явно лучше»

До и после лечения от множества болезней

«Сразу после спасения и теперь, когда она стала заядлым любителем гуляний и беготни»

«Год назад она отказывалась покидать свою подстилку в приюте. Ее нынешняя кровать нравится ей гораздо больше»

За ней не ухаживали больше года

«Предыдущие хозяева от него отказались, и ему пришлось 4 месяца провести в приюте, хотя это самый нежный и милый кот, которого я встречал»

«Пенни до и после того, как прожила с нами год. Раньше она дрожала, когда мы смотрели в ее сторону. Теперь радостно играет с другими животными и принимает пожертвования в виде сыра»

«Это ее первая ночь у меня и 10 месяцев спустя. Из больной и истощенной превратилась в наглую красавицу»

От встревоженных глаз до уверенных