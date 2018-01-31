18 животных, которые побуждают пересмотреть свои взгляды на эволюцию
Ученые делают все больше открытий, связанных с интеллектом животных. Например, в Индии дельфинов официально признали личностями и наделили их правами. Это неудивительно, ведь животные часто поражают нас умом, хитростью и непревзойденной харизмой.
Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку животных, которые отличаются умом и сообразительностью.
Конь не собирается делать вид, что это смешно
Девушка рассказала, что ее друзья взяли с собой на ранчо лошадиные маски, чтобы посмотреть на реакцию животных, но почувствовали себя дураками после этого взгляда.
Вороны — мастера троллинга
Вороны — одни из самых умных и хитрых птиц. Не зря многие народы считают их символом мудрости. Они троллят других животных, выводят их из себя и даже стравливают. Специалисты говорят, что делают это они для развлечения. А еще они могут использовать других животных, например, в качестве такси.
Интеллект ворон намного выше, чем мы предполагаем.
Вороны имеют высокую способность к обучению. Например, однажды ворон прилетел в университет со своей ручкой. Он был готов к занятиям больше многих студентов, но его все равно не пустили, жаль.
Кот оказался умнее, чем ожидал хозяин. Шутка не удалась
«Отвез кота к ветеринару. Так он смотрел на меня всю обратную дорогу»
Горилла Шабани — звезда величины Джорджа Клуни
Этот невероятно фотогеничный самец гориллы может дать фору современным моделям. Под прицелом фотокамер он держится расслабленно и естественно. Харизматичного Шабани сравнивают со знаменитыми актерами, например, с Джорджем Клуни.
Пес Умка укротил своенравную лошадь
Пес Умка породы алабай живет в Якутии, где зимой температура нередко держится около —50. В такую погоду вредная лошадь Кундучене категорически отказывалась идти с хозяином на водопой, пока Умка ее не «уговорил». Пес каждый день водит лошадь к проруби, ждет своей очереди и приводит Кундучене обратно в стойло.
Лебедь пришел послушать уличный джаз
Слоны-художники
У многих слонов есть талант к рисованию. Они способны рисовать портреты, пейзажи и даже могут работать вместе над одной картиной.
Кот путешествует в метро
В японском метро есть необычный пассажир. Кот ведет себя очень добропорядочно и воспитанно: старается не занимать много места, исправно выходит на своей станции, не задерживая других. Кот пользуется общественным транспортом уже несколько лет.
Собака на пешеходном переходе
Собака переходит дорогу по всем правилам: посмотрела по сторонам и только потом пошла по пешеходному переходу. Между прочим, ее никто этому не учил, догадалась сама. Если бы все люди были такими же смышлеными, возможно, было бы меньше аварий.
Не собака, а мечта
Овчарка по кличке Секрет — настоящая находка. Она очень разносторонняя и творческая личность: играет на музыкальных инструментах, танцует, рисует картины. Занимается йогой и даже помогает по хозяйству.
Находчивый тюлень
Тюлень Семми смекнул, что не обязательно охотиться, когда люди могут прийти в магазин и взять столько рыбы, сколько нужно. Теперь Семми каждый день пересекает улицу в надежде на «добычу».
Свинья, которая работает в доме престарелых
Эта свинка — любимица всех пожилых людей в доме престарелых, она знает много трюков и способна развеселить самого угрюмого человека. У Блю даже есть специальное образование — сертификат терапевта.
Лебедь убирает озеро от мусора
Каждый день этот пес сам садится на автобус, чтобы погулять в парке
Кот Джордж освоил прямохождение
Также Джордж тренирует презрительный и укоризненный взгляд, чтобы указывать другим на их ошибки. Хозяин кота говорит, что в планах у Джорджа окончательно стать человеком и захватить мир.
Потерявшийся котенок вернулся к хозяйке на поезде
Молодая кошечка Нуазетт была замечена кондуктором, когда упрямо пыталась проникнуть на поезд. Проворную безбилетчицу несколько раз выдворяли, но она вновь и вновь возвращалась. Тогда Нуазетт решили взять с собой.
Кондуктор был поражен, насколько воспитанно вела себя кошечка: спокойно сидела на пассажирском сиденье, пока поезд не прибыл на нужную станцию. Котенка оставили на вокзале, а кондуктор разместил объявление в соцсети, чтобы пристроить кошку. Но сама хозяйка вскоре нашлась и забрала путешественницу.
Умный паук использует якорь для натяжки паутины
Кто из животных, на ваш взгляд, умнее остальных? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью guiguitrotter/twitter