18 животных, которые побуждают пересмотреть свои взгляды на эволюцию

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Ученые делают все больше открытий, связанных с интеллектом животных. Например, в Индии дельфинов официально признали личностями и наделили их правами. Это неудивительно, ведь животные часто поражают нас умом, хитростью и непревзойденной харизмой.

Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку животных, которые отличаются умом и сообразительностью.

Конь не собирается делать вид, что это смешно

Девушка рассказала, что ее друзья взяли с собой на ранчо лошадиные маски, чтобы посмотреть на реакцию животных, но почувствовали себя дураками после этого взгляда.

Вороны — мастера троллинга

Вороны — одни из самых умных и хитрых птиц. Не зря многие народы считают их символом мудрости. Они троллят других животных, выводят их из себя и даже стравливают. Специалисты говорят, что делают это они для развлечения. А еще они могут использовать других животных, например, в качестве такси.

Интеллект ворон намного выше, чем мы предполагаем.

Вороны имеют высокую способность к обучению. Например, однажды ворон прилетел в университет со своей ручкой. Он был готов к занятиям больше многих студентов, но его все равно не пустили, жаль.

Кот оказался умнее, чем ожидал хозяин. Шутка не удалась

«Отвез кота к ветеринару. Так он смотрел на меня всю обратную дорогу»

Горилла Шабани — звезда величины Джорджа Клуни

Этот невероятно фотогеничный самец гориллы может дать фору современным моделям. Под прицелом фотокамер он держится расслабленно и естественно. Харизматичного Шабани сравнивают со знаменитыми актерами, например, с Джорджем Клуни.

Пес Умка укротил своенравную лошадь

Пес Умка породы алабай живет в Якутии, где зимой температура нередко держится около —50. В такую погоду вредная лошадь Кундучене категорически отказывалась идти с хозяином на водопой, пока Умка ее не «уговорил». Пес каждый день водит лошадь к проруби, ждет своей очереди и приводит Кундучене обратно в стойло.

Лебедь пришел послушать уличный джаз

Слоны-художники

У многих слонов есть талант к рисованию. Они способны рисовать портреты, пейзажи и даже могут работать вместе над одной картиной.

Кот путешествует в метро

В японском метро есть необычный пассажир. Кот ведет себя очень добропорядочно и воспитанно: старается не занимать много места, исправно выходит на своей станции, не задерживая других. Кот пользуется общественным транспортом уже несколько лет.

Собака на пешеходном переходе

Собака переходит дорогу по всем правилам: посмотрела по сторонам и только потом пошла по пешеходному переходу. Между прочим, ее никто этому не учил, догадалась сама. Если бы все люди были такими же смышлеными, возможно, было бы меньше аварий.

Не собака, а мечта

Овчарка по кличке Секрет — настоящая находка. Она очень разносторонняя и творческая личность: играет на музыкальных инструментах, танцует, рисует картины. Занимается йогой и даже помогает по хозяйству.

Находчивый тюлень

Тюлень Семми смекнул, что не обязательно охотиться, когда люди могут прийти в магазин и взять столько рыбы, сколько нужно. Теперь Семми каждый день пересекает улицу в надежде на «добычу».

Свинья, которая работает в доме престарелых

Эта свинка — любимица всех пожилых людей в доме престарелых, она знает много трюков и способна развеселить самого угрюмого человека. У Блю даже есть специальное образование — сертификат терапевта.

Лебедь убирает озеро от мусора

Каждый день этот пес сам садится на автобус, чтобы погулять в парке

Кот Джордж освоил прямохождение

Также Джордж тренирует презрительный и укоризненный взгляд, чтобы указывать другим на их ошибки. Хозяин кота говорит, что в планах у Джорджа окончательно стать человеком и захватить мир.

Потерявшийся котенок вернулся к хозяйке на поезде

Молодая кошечка Нуазетт была замечена кондуктором, когда упрямо пыталась проникнуть на поезд. Проворную безбилетчицу несколько раз выдворяли, но она вновь и вновь возвращалась. Тогда Нуазетт решили взять с собой. Кондуктор был поражен, насколько воспитанно вела себя кошечка: спокойно сидела на пассажирском сиденье, пока поезд не прибыл на нужную станцию. Котенка оставили на вокзале, а кондуктор разместил объявление в соцсети, чтобы пристроить кошку. Но сама хозяйка вскоре нашлась и забрала путешественницу.

Умный паук использует якорь для натяжки паутины

Кто из животных, на ваш взгляд, умнее остальных? Поделитесь в комментариях.