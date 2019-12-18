18 животных, которые нам очень сильно кого-то напоминают

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У каждого человека в этом мире есть двойник. Мы можем встретить кого-то очень похожего на нас в любой момент: на работе среди коллег, в магазине или в путешествии. Однако братья наши меньшие также в любой момент могут столкнуться со своими двойниками. Порой для этого нужно просто взглянуть на экран телевизора, и тут котенок вашего парня оказывается малышом Йодой, а ваш пес превращается в гиену из мультфильма «Король Лев».

AdMe.ru не может не согласиться с тем, что животных из данной статьи мы уже точно где-то видели раньше. Убедитесь в этом и вы.

«Кот моего парня выглядит как малыш Йода»

Эти ребята точь-в-точь Бруно и Люцифер из диснеевского мультфильма о Золушке

Кот с непростой судьбой из приюта для животных очень напоминает голливудского актера Стива Бушеми

Парень встретил в одном из супермаркетов «разрушителя легенд» Джейми Хайнемана в кошачьем обличии

Девушка отправила фото собаки своей маме, а та ей в ответ — кадр с гиеной из «Короля Льва». Просто один в один

Эта собака выглядит так, будто скоро мы услышим ее новый рэп-хит. И даже Snoop Dogg, на которого она ну очень похожа, ее не переплюнет

Взгляд этого котика запросто растопит лед — точно так же, как взгляд Беззубика из мультфильма «Как приручить дракона»

Этот пес суров не меньше, чем Мэрилин Мэнсон

Чайка в профиль очень напоминает Дэнни Де Вито

Мы уверены, этот милый пес так же предан своему хозяину, как и Добби из фильмов о Гарри Поттере. И никакие носки не заменят настоящую дружбу

«Свет рождественской гирлянды делает моего кота похожим на Терминатора»

А вот и копия эвока из 6-го эпизода «Звездных войн»

«Кот моего босса похож на Сэмюэля Л. Джексона»

С помощью парика кошка превращается в копию голливудской актрисы Кирстен Данст

Эта собака такая же улыбчивая, как и Ричард Гир

Очаровательная Барбра Стрейзанд и не менее очаровательная кошечка, похожая на нее

Этот пес очень брутален, как и Рон Перлман

Кот Ширан