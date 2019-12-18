18 животных, которые нам очень сильно кого-то напоминают
У каждого человека в этом мире есть двойник. Мы можем встретить кого-то очень похожего на нас в любой момент: на работе среди коллег, в магазине или в путешествии. Однако братья наши меньшие также в любой момент могут столкнуться со своими двойниками. Порой для этого нужно просто взглянуть на экран телевизора, и тут котенок вашего парня оказывается малышом Йодой, а ваш пес превращается в гиену из мультфильма «Король Лев».
AdMe.ru не может не согласиться с тем, что животных из данной статьи мы уже точно где-то видели раньше. Убедитесь в этом и вы.
«Кот моего парня выглядит как малыш Йода»
Эти ребята точь-в-точь Бруно и Люцифер из диснеевского мультфильма о Золушке
Кот с непростой судьбой из приюта для животных очень напоминает голливудского актера Стива Бушеми
Парень встретил в одном из супермаркетов «разрушителя легенд» Джейми Хайнемана в кошачьем обличии
Девушка отправила фото собаки своей маме, а та ей в ответ — кадр с гиеной из «Короля Льва». Просто один в один
Эта собака выглядит так, будто скоро мы услышим ее новый рэп-хит. И даже Snoop Dogg, на которого она ну очень похожа, ее не переплюнет
Взгляд этого котика запросто растопит лед — точно так же, как взгляд Беззубика из мультфильма «Как приручить дракона»
Этот пес суров не меньше, чем Мэрилин Мэнсон
Чайка в профиль очень напоминает Дэнни Де Вито
Мы уверены, этот милый пес так же предан своему хозяину, как и Добби из фильмов о Гарри Поттере. И никакие носки не заменят настоящую дружбу
© Queen-of-nightmare / Reddit © Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 / Warner Bros. Entertainment Inc
«Свет рождественской гирлянды делает моего кота похожим на Терминатора»
А вот и копия эвока из 6-го эпизода «Звездных войн»
«Кот моего босса похож на Сэмюэля Л. Джексона»
С помощью парика кошка превращается в копию голливудской актрисы Кирстен Данст
Эта собака такая же улыбчивая, как и Ричард Гир
Очаровательная Барбра Стрейзанд и не менее очаровательная кошечка, похожая на нее
Этот пес очень брутален, как и Рон Перлман
Кот Ширан
Взгляните внимательно на своих домашних животных — они вам никого не напоминают?
Фото на превью ForgottenShark / Reddit, East News